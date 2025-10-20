Kalp Hastalıklarında Genetik Yatkınlık Uyarısı - Son Dakika
Sağlık

Kalp Hastalıklarında Genetik Yatkınlık Uyarısı

20.10.2025 10:59
Prof. Dr. Yontar, ailedeki kalp hastalıklarının genetik etkisini ve erken kontrollerin önemini vurguladı.

SAMSUN Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Can Yontar, kalp hastalıklarında genetik yatkınlığın göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Yontar, özellikle aile bireylerinden birinde kalp hastalığı teşhisi konulması durumunda, diğer aile fertlerinin de vakit kaybetmeden kardiyolojik kontrollerini yaptırmalarının önemine vurgu yaptı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanemiz Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Can Yontar, genetik kalp hastalıklarının ailedeki diğer bireylerde de görülebileceği konusunda uyarılarda bulundu. Ancak her kalp hastalığının aynı oranda genetik aktarım göstermediğini söyleyen Prof. Dr. Osman Can Yontar, "Ailede görülen kalp hastalıklarının, diğer bireylere genetik olarak aktarılma ihtimali bulunan bir durumdur. Ancak bu aktarım oranı her kalp hastalığı için aynı değildir; hastalığın türüne, genetik yapıya ve bireylerin yaşam alışkanlıklarına göre değişiklik göstermektedir. Bazı kalp hastalıklarında genetik geçiş riski oldukça yüksekken, bazılarında bu oran daha düşük olabilmektedir. Bu nedenle aile geçmişinde kalp rahatsızlığı bulunan bireylerin, özellikle de anne, baba veya kardeş gibi birinci derece yakınlarında kalp hastalığı görülen kişilerin bu konuda daha dikkatli olması gerekir" diye konuştu.

'ERKEN TEŞHİS, KALP HASTALIKLARINDA HAYAT KURTARICIDIR'

Kalp hastalıklarından korunmak için genetik yatkınlığın yanı sıra tüm tütün ürünleri ve stresten uzak durulması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Yontar, "Ailede herhangi bir bireyde kalp hastalığı teşhis edilmesi durumunda, diğer aile üyelerinin bu durumu göz ardı etmemesi büyük önem taşır. Çünkü bu kişilerde de benzer bir genetik yatkınlık söz konusu olabilir. Bu nedenle, risk grubunda bulunan bireylerin en kısa sürede bir kardiyoloji uzmanına başvurarak gerekli kontrolleri yaptırmaları gerekir. Yapılacak genetik testler, detaylı kalp muayeneleri ve düzenli takipler sayesinde olası bir kalp hastalığı erken dönemde tespit edilebilir. Erken teşhisin, kalp hastalıklarında hayat kurtarıcı olduğunun altını çizmek gerekir. Genetik yatkınlığı bulunan kişilerin, düzenli kontrollerin yanı sıra yaşam tarzlarına da özen göstermeleri gerekmektedir. Sağlıklı beslenme, sigaradan uzak durma, düzenli egzersiz ve stresten mümkün olduğunca kaçınma gibi faktörler, genetik riskin yol açabileceği olumsuzlukların önüne geçmede oldukça etkilidir. Bu nedenle aile öyküsünde kalp hastalığı bulunan her bireyin, kendi sağlığını koruma adına bu kontrolleri aksatmaması, doktor önerilerine uyması ve yaşam tarzını kalp sağlığını destekleyecek şekilde düzenlemesi son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

