Kalp krizi sonrası hasarlı dokuyu iyileştirecek biyomalzeme geliştirilecek - Son Dakika
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Sağlık

Kalp krizi sonrası hasarlı dokuyu iyileştirecek biyomalzeme geliştirilecek

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Hitit Üniversitesi'nde yürütülen bir proje kapsamında, kalp krizi sonrası oluşan hasarlı dokuyu iyileştirecek bir biyomalzeme geliştirilecek. Proje, kalp dokusunu taklit eden protein temelli kardiyak yamaların üretilmesini hedeflemektedir. Bu yamaların kalp krizi sonrasında oluşan doku hasarını iyileştirebileceği ve kalp yükünü hafifletebileceği düşünülmektedir. Projenin başarılı bir şekilde sonuçlanmasıyla, hasar görmüş kalp dokusunu yenileyebilecek alternatif bir ürün elde edilecektir.

21.07.2024 08:18
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Kalp krizi sonrası hasarlı dokuyu iyileştirecek biyomalzeme geliştirilecek

ÇORUM - Hitit Üniversitesinde yürütülen proje kapsamında kalp krizi sonrası oluşan hasarlı dokuyu iyileştirecek biyomalzeme geliştirilecek.

Hitit Üniversitesi Polimer Malzeme Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Bengi Özkahraman'ın yürütücülüğünü üstlendiği proje, makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşan üniversite bünyesinde gerçekleştirilecek proje ile kalp krizi sonrasında oluşan hasarlı dokunun iyileşmesine yönelik kalp dokusunu taklit eden protein temelli kardiyak yamalar geliştirilmesi hedefleniyor.

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Bengi Özkahraman, son zamanlarda dünyada ve özellikle de Türkiye'de kalp krizi geçiren kişi sayısı arttığını ve bu durumun bu insanların yaşam kalitesini ciddi oranda düşürdüğünü ifade ederek kalp krizi sonrası hasar görmüş kalp dokusunun kendini yenileyemeyeceğini ve bunun da kalp yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini belirtti.

Biyomalzemeler üzerine yapılan çalışmaların hastalık sonrası insanların yaşam kalitesini arttırmaya yönelik olduğunu kaydeden Özkahraman, bu motivasyonla proje hazırladıklarını ifade ederek şunları söyledi: "Bu projede kalp dokusunu fizyolojik, mekanik ve iletkenlik özellikleri açısından taklit eden protein temelli kardiyak yamalar elde edilecek ve bunların kullanım potansiyeli araştırılacaktır. Üretilecek yamanın, kalbin hasarlı bölgesine yerleştirilmesi ile kalp krizi sonrasında oluşan doku hasarını iyileştirmesi ve takiben kalp yükünü hafifletmesinde rol oynayabileceği düşünülmektedir."

Özkahraman, konuşmasının devamında projenin başarılı bir şekilde sonuçlanması ile biyomalzeme teknolojileri alanında, hasar görmüş kalp dokusunu yenileyebilecek alternatif bir ürün elde edileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Kalp krizi sonrası hasarlı dokuyu iyileştirecek biyomalzeme geliştirilecek - Son Dakika

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