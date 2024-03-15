Kalp rahatsızlığı yaşayan hasta ambulans helikopterle sevk edildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde kalp rahatsızlığı yaşayan 57 yaşındaki erkek hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.
İlçede yaşayan İdris O. (28), hızlı kalp çarpıntısı şikayeti ile yakınları tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Hastanede ilk müdahalesi yapılan İdris O, kalp yetmezliği tanısı ile ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.
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Bingöl'de sol gözüne aldığı darbe sonucu travma geçiren 13 yaşındaki çocuk, hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi. İlk müdahalesi Bingöl Devlet Hastanesi'nde yapılan çocuğun, tam donanımlı bir hastanede göz ameliyatı olması gerektiği belirlendi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Aşevi Müdürlüğünde görevli 52 yaşındaki Uğur Söğüt, iftar saatinde yemek dağıtımı esnasında kalp krizi geçirdi ve hastanede hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iftar sonrası odasında hareketsiz bir şekilde bulunan 29 yaşındaki Musa Alkışçı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen genç, cenaze namazının ardından defnedildi.
Bursa Teknik Üniversitesi'nde (BTÜ) yapılan bir proje ile Türk arı sütü, cilt sorunlarının çözümünde kullanılmak üzere çok fonksiyonlu cilt maskesi üretimine olanak sağlayacak. Proje kapsamında arı sütünün potansiyeli açığa çıkarılacak ve ticarileşme potansiyeli taşıyan bir ürün olan arı sütü katkılı hidrojel cilt maskesi geliştirilecek.
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçedeki sağlık çalışanlarıyla iftar sofrasında buluştu. Başkan Bozkurt, sağlık çalışanlarının emeklerini takdir etti ve birlik mesajları verdi.
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçedeki sağlık çalışanlarıyla iftar sofrasında buluştu. Başkan Bozkurt, sağlık çalışanlarının emeklerini takdir ettiğini belirterek teşekkür etti.
Diyarbakır'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından 5 gün süren eğitim tatbikatı tamamlandı. Teorik ve pratik eğitimlerin verildiği tatbikatta, senaryo gereği patlama sonucu yaralanan vatandaşlar UMKE tarafından müdahale edilerek hastaneye sevk edildi.
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan hekimler, hastaların yanında olduklarını ifade ettikleri bir video hazırladı. Videonun sonunda İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu, hekimlere teşekkür ederek 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.
Erzurum'da iftarda yediği etteki 7 santimlik kemiğin gırtlağına kaçması sonucu solunum sıkıntısı çeken kadın, şehir hastanesinde yapılan kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu.
Bitlis Devlet Hastanesi Başhekimi Serhat Göçüncü, ramazanda mesai saatleri dışında akşam 20.00-22.30 saatleri arasında 5 polikliniğin açık olduğunu söyledi. Kadın doğum, çocuk, ortopedi, enfeksiyon ve iç hastalıkları polikliniklerinin ramazan boyunca iftardan sonra hizmet vereceğini anlattı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, LGS ve YKS'ye girecek TİP 1 diyabetli öğrencilere yönelik 'Diyabet Sensörü Destek Programı' düzenledi. Program kapsamında diyabet sensörü dağıtıldı ve öğrencilere kullanım eğitimi verildi.
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