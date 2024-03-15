Kalp rahatsızlığı yaşayan hasta ambulans helikopterle sevk edildi - Son Dakika
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Sağlık

Kalp rahatsızlığı yaşayan hasta ambulans helikopterle sevk edildi

Kalp rahatsızlığı yaşayan hasta ambulans helikopterle sevk edildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki erkek hasta, kalp rahatsızlığı nedeniyle Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi. İdris O. isimli hasta, hızlı kalp çarpıntısı şikayetiyle Silopi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından kalp yetmezliği tanısı konulan hasta, ambulans helikopterle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

15.03.2024 15:41
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde kalp rahatsızlığı yaşayan 57 yaşındaki erkek hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

İlçede yaşayan İdris O. (28), hızlı kalp çarpıntısı şikayeti ile yakınları tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede ilk müdahalesi yapılan İdris O, kalp yetmezliği tanısı ile ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Kalp rahatsızlığı yaşayan hasta ambulans helikopterle sevk edildi - Son Dakika

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