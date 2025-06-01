Kalp Yetmezliği Hastasına 3D Yöntemle Şifa

Kalp yetmezliği hastası '3D haritalama yöntemi' ile şifa buldu

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Şahin:

"Bundan sonraki süreçte ritim bozukluğu geçtikten sonra hastamızın yürüme kapasite artacak ve nefes darlığı azalacak"

KAYSERİ - Kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gören hasta, Kayseri Şehir Hastanesi'nde ilk olarak yapılan 3D haritalama yönetimi ile tedavi edildi.

Kayseri'de yaşayan 36 yaşındaki Sedat Sarıca, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi'nde ilk olarak uygulanan 3D haritalama yöntemiyle tedavi edildi. Doç. Dr. Ömer Şahin ve Doç. Dr. Serhat Karadavut tarafından ameliyat edilen hastanın çarpıntıya neden olan bölgeleri radyo frekans ablasyonu yöntemiyle ısı 50 dereceye getirildi. 3.5 saatlik süren işlemin ardından takibe alınan hasta, sağlığına kavuştu.

İşlem hakkında bilgiler veren Kayseri Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Şahin, "Hastamız kalp yetmezliği nedeniyle takipte olan bir hasta. Hastada ayrıca ritim bozukluğu var ve biz bu kalp yetmezliğinin ritim bozukluğuna bağlı olduğunu düşündük. Hastamıza 3D haritalama ile atriumların lokalizasyonunu alıp daha sonra çarpıntıya neden olan bölgeleri radyo frekans ablasyon dediğimiz yöntemle ısısını 50 dereceye getirerek yok ettik. Bu işlemi hastanemizde ilk defa yaptık. Bu işlem öncesinde hasta kalp yetmezliği nedeniyle şiddetli nefes darlığı çekiyordu. Efor kapasitesi bayağı düşmüş durumdaydı. Bundan sonraki süreçte ritim bozukluğu geçtikten sonra hastamızın yürüme kapasite artacak ve nefes darlığı azalacak. Çarpıntı semptomları da geçmiş olacak. Hastayı 1 ay sonra tekrar değerlendireceğiz. Kalbin pompa gücü artmışsa ilaçlarında da azaltacağız. Hastamız sonrasında da normal hayatına devam edecek" ifadelerini kullandı.

Sedat Sarıca da, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu kaydederek, emeği geçenlere teşekkür etti.