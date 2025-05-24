Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler

Siirt'te görev yapan bir doktorun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım, sağlık camiasında dikkat çekti. Adının A.K. olduğu öğrenilen doktor, sağlık personelinin keyfi tutumlarından ve sistemde liyakat yerine adamcılığın ön planda olmasından yakındı.

"ADAMCILIK İŞLİYOR BU DÜZENİN ÇARKLARINDA"

Söz konusu paylaşımda, "Personeller keyfine göre geliyor, planlı ameliyatlar geç başlıyor. Çünkü personellerin bir yerlerde hep adamı var. Çünkü liyakat değil, adamcılık işliyor bu düzenin çarklarında!" ifadelerine yer verildi.

TOPLUMUN KANAYAN YARASI YENİDEN GÜNDEM

Doktor A.K.'nin bu çıkışı, özellikle taşra illerindeki kamu hastanelerinde çalışma düzenine ilişkin sorunları yeniden gündeme getirdi. Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulurken, sağlık alanındaki idari yapının ve personel yönetiminin sorgulanmasına neden oldu.