Kanser aşısı üzerinde çalışan Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den güzel haber! İlk sonuçlar başarılı oldu

Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, koronavirüs aşısını bularak ülkemizin de göğsünü kabartmıştı. Şu anda kanser aşısı üzerinden çalışan bilim insanları bir kez daha başarılı olma yolunda gidiyor.

BİRİNCİ AŞAMA SONUÇLARI ÇIKTI

NTV'de yer alan habere göre Şahin ve Türeci tarafından geliştirilen kanser aşısının birinci aşama sonuçları ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Amerikan Klinik Onkoloji Derneği'nin (ASCO) Chicago'daki yıllık konferansında sunulan kanser aşısının bağışıklık sistemini tümör hücrelerine saldırması için tetikleyebildiği ve hastalığı başarılı bir şekilde uzak tutabildiği belirtildi.

TÜRÜNÜN İLK ÖRNEĞİ

BioNTech'in kurucuları, pankreas kanseri hastaları için her hasta için özel hazırlanan aşı ile ilgili New York'taki doktorlarla bir araya geldi. Türünün ilk örneği olan klinik çalışmasının birinci aşama sonuçlarında elde edilen bulgularda tedavisi zor diğer kanserler için yeni bir tedavi çağının habercisi olduğunun umulduğu aktarıldı. Pankreas kanserinin ölümcül tümörler içerdiği belirtilen çalışmada, hastalığa yakalananların sadece dörtte birinin bir yıl veya daha uzun süre hayatta kalabildiğinin altı çizilirken, araştırmacılar, elde edilen son bulguların teknolojinin diğer kanserlerde kullanılmasının önünü açabileceğini söyledi.

SONUÇLARDAN HEYECANLIYIZ

New York'taki Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nin baş araştırmacısı Dr. Vinod Balachandran, "Diğer bazı immünoterapilerin aksine, bu mRNA aşılarının pankreas kanseri hastalarında bağışıklık tepkilerini uyarma kabiliyetine sahip olduğu görülüyor" derken, "Bağışıklık tepkiniz varsa daha iyi bir sonuca sahip olabileceğinizi düşündüren erken sonuçlardan çok heyecanlıyız" diye konuştu.

18 AY SONRA KANSER SONA ERİYOR

Pankreas hastalarının yaklaşık yüzde 20'sinin ameliyat için uygun olduğu aktarılan çalışmada, araştırmacılar, söz konusu hastaların tümörlerini analiz ederek çok sayıda bağışıklık hücrelerine özellikle de vücudu enfeksiyondan koruyan ve kanserle savaşmaya yardımcı olan T hücrelerine sahip olduklarını keşfettiler.