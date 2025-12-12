Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay entübe edildi

Manisa Şehir Hastanesi, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın entübe edildiğini açıkladı.

Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören ve 1 Aralık tarihinden bu yana Manisa Şehir Hastanesi'nde yatan Başkan Gülşah Durbay'ın sağlık durumuyla ilgili Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka tarafından açıklama yapıldı.

"GÜLŞAH DURBAY ENTÜBE EDİLDİ"

Yapılan açıklamada, "Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'ın mevcut olan çoklu organ yetmezliği tablosu nedeniyle klinik durumu ağırlaşmış; bu kapsamda hastamız entübe edilerek solunum cihazına bağlanmıştır. Tedavisi yoğun bakım şartlarında sürdürülmektedir" denildi.