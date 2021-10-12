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Kansere karşı yeni formül! Deney sırasında iki ilacı birleştiren doktorlar çıkan sonuçla şaşkınlık yaşadı - Son Dakika

Kansere karşı yeni formül! Deney sırasında iki ilacı birleştiren doktorlar çıkan sonuçla şaşkınlık yaşadı

12.10.2021 11:02
Kansere karşı yeni formül! Deney sırasında iki ilacı birleştiren doktorlar çıkan sonuçla şaşkınlık yaşadı

Londra'daki Kanser Araştırmaları Enstitüsü (ICR) ve Royal Marsden'dan doktorlar tarafından kansere çözüm için gerçekleştirilen deney sırasında çok ilginç bir durumla karşılaşıldı. İki ilacı birleştiren doktorlar, ilaçların kanserli hücreleri yok ettiğini tespit etti. Söz konusu ilaç üzerinde çalışmalar sürdürülüyor.

Bilim dünyası, çağın vebası olarak görülen kansere karşı çözüm bulmak için var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Mevcut bilimsel yöntemlerin yanı sıra yeni geliştirilen ilaç ve yöntemler de insanlık için umut veriyor. Londra'daki Kanser Araştırmaları Enstitüsü (ICR) ve Royal Marsden'dan doktorlar tarafından gerçekleştirilen bir deney sırasında çıkan sonuç ise doktorlarda büyük mutluluk yarattı.

OLUMLU SONUÇLAR VERDİ

Araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen deneye göre, immünoterapi ilaçlarından oluşan bir karışım, hastaların kanser hücrelerini öldürmek için bağışıklık sistemlerinden yararlanarak hayatta kalma konusunda olumlu bir eğilim sağladı.

TÜMÖRÜN KAYBOLDUNU SÖYLEDİ

4 yıl önce kansere yakalanan ve ölmesi beklenen bir hasta, Guardian'a verdiği demeçte, çalışmaya katıldıktan haftalar sonra hemşirelerin kendisini arayıp tümörünün tamamen kaybolduğunu söylediğini aktardı. 77 yaşındaki adam artık kanserden kurtuldu ve geçen haftayı eşiyle birlikte bir gemi yolculuğunda geçirdi.

BAZILARINDA TAMAMEN KAYBOLDU

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; bilim insanları, nivolumab ve ipilimumab ilaçlarının kombinasyonunun, kanser hastalarının tümör boyutunda bir azalmaya yol açtığını keşfettiler. Aktarılana göre bazı hastalarda kanser hücreleri tamamen ortadan kalktı. Bu durum karşısında ise doktorların, hiçbir hastalık belirtisi bulamayınca hayrete düştükleri belirtildi.

YENİ BİR SİLAH OLABİLİR

Uzmanlar, iki immünoterapi ilacının birleştirilmesinin, çeşitli gelişmiş kanser türlerine karşı etkili yeni bir silah olduğunun kanıtlanabileceğine inanıyor. İlaç kombinasyonunun diğer denemelerinden elde edilen sonuçlar, daha önce böbrek, deri ve bağırsak kanseri hastaları için benzer faydalar önermişti.

Kansere karşı yeni formül! Deney sırasında iki ilacı birleştiren doktorlar çıkan sonuçla şaşkınlık yaşadı

Londra, Kanser, Silah, İlaç, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kansere karşı yeni formül! Deney sırasında iki ilacı birleştiren doktorlar çıkan sonuçla şaşkınlık yaşadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kansere karşı yeni formül! Deney sırasında iki ilacı birleştiren doktorlar çıkan sonuçla şaşkınlık yaşadı - Son Dakika
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