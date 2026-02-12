Kanseri Yenip İkiz Sahibi Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Kanseri Yenip İkiz Sahibi Oldu

Kanseri Yenip İkiz Sahibi Oldu
12.02.2026 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seher Erol, 2 yıl süren kanser tedavisinin ardından PRP sayesinde ikiz bebeklere kavuştu.

LENF kanserini 2 yıl süren tedaviyle yenen Seher Erol (45), kemoterapi ve radyoterapiye bağlı yumurta rezervinin azalması nedeniyle çocuk sahibi olamadı. Erol, Ankara'da uygulanan, kendi kanından elde edilen plazmanın yumurtalıklara enjekte edilmesi esasına dayalı PRP (Platelet Rich Plasma) yöntemiyle doğal yolla ikiz annesi oldu.

Niğde'de çiftçilikle uğraşan Seher ve Mehmet Erol çifti, 2000 yılında evlendi. Çift, çocuk sahibi olmayı isterken, 2003 yılında Seher Erol'a lenf kanseri teşhisi konuldu. Seher Erol, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi ile 2005 yılında kanseri yendi. Ancak kanser tedavisinin ardından yumurta rezervinde azalma yaşanması nedeniyle çocuk sahibi olamadı.

Seher Erol'a, 2019 yılında başvurduğu Ankara'daki özel klinikte, yumurtalık rezervini desteklemeye yönelik PRP uygulaması yapıldı. Kendi kanından elde edilen plazmanın yumurtalıklara enjekte edilmesi esasına dayanan yöntem ile doğal yolla gebelik elde edildi ve ikizlerini dünyaya getirdi. Erol çifti, 6 yaşındaki ikizleri Şeyma Sultan ve Emir Fatih Erol ile 4 kişilik aile olarak yaşamlarını sürdürüyor.

'MUCİZE GİBİ GÖRDÜK'

Niğde'den eşi ve ikizleri ile kontrol için Ankara'ya gelen Seher Erol, evlendikten sonra çocukları olmayınca İstanbul'a tedavi için gittikleri hastanede lenf kanseri olduğunu öğrendiğini söyledi. Erol, "Çocuk tedavisi için bir umutla gitmişken rahatsızlığı duyunca çok üzüldük. Tedavi sürecim uzun sürdü. Yaklaşık 9 ay İstanbul'da kaldım. Lenfoma tanısından sonra kemoterapi ve radyoterapi gördüm. 2005 yılında sonunda sonuç aldım ve hastalığı yendim. Bu süreçte zaman zaman umudumuzu kaybettiğimiz anlar oldu çocuk isterken. Kemoterapi aldığım için yumurtalık rezervimin azalmış olabileceğini duymuştuk. 'Anne olamayabilirim' diye çok üzüldüm. PRP tedavisinden sonra doğal yollarla hamile kaldım. Gebe olduğumu öğrendiğimizde dünyalar bizim oldu. Eşimle birlikte havalara uçtuk. İnanamadık. 20 yıl sonra olunca mutluluğumuz bambaşkaydı. Hamileliğin ilk 6 ayında kimseye söylemedik, sakladık. Bir mucize gibi gördük. Şu anda 6 yaşında ikiz çocuklarımız var. Onlarla çocuk gibi oyun oynuyoruz; bahçede, evde birlikte vakit geçiriyoruz. 20 yıl sonra iki çocuğum olunca dünyalar benim oldu. Çocuğu olmayan herkesin bu duyguyu yaşamasını isterim. Kimse umudunu kesmesin. Sabah uyandığımda ev cıvıl cıvıl. Önceden eşimle 2 kişiydik, şimdi kahvaltı sofrasına 4 kişi oturuyoruz. Bu çok büyük bir mutluluk" dedi.

'GEBELİK HABERİNİ ALDIĞIMIZDA İNANAMADIK'

Mehmet Erol ise çok zor günler geçirdiklerini söyleyerek, "Çocuk tedavisi için gittiğimiz yerde bu kötü hastalığı öğrenince bir yanda can derdine düştük. Çocuk isteğini unutmak zorunda kaldık, süreç öyle ilerledi. 2005'te şükür iyileşti eşim. Sonrasında doktorumuzun adresini bulduk, tanıştık ve PRP yöntemini öğrendik. Süreç böyle ilerledi ve şükür böyle bir nimete sahip olduk. Ümit kesmemek lazım. 20 yıldan sonra, bir de kanser tedavisinin ardından Allah bize iki evlat nasip etti, şükürler olsun. Biz 20 yılın ve kanser tedavisinin ardından iki evlat sahibi olduk. Ümit kesmemek lazım. Sabah her gördüğümüzde çocuklarımızı şükrediyoruz" diye konuştu.

PRP tekniğini uygulayan Prof. Dr. Timur Gürgan de "Yaklaşık 7 yıl önce, 2 yıllık bir hazırlık ve araştırma sürecinin ardından Fransa ve Yunanistan'daki merkezlerle birlikte Türkiye'de bu vakalara PRP uygulamalarını başlattık. 7 yıl önce uygulama yaptığımız, kanser tedavisi sonrası yumurtalık rezervi ciddi şekilde azalmış bir çiftin, 6 yaşındaki ikiz çocuklarıyla bizi ziyarete gelmesi bizim için büyük bir onur ve mutluluk kaynağı oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kanseri Yenip İkiz Sahibi Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın!
Avcılar’da 3 çocuk veterinere torpil attı içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada Avcılar'da 3 çocuk veterinere torpil attı; içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada
’Birini bıçaklamam lazım’ diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu 'Birini bıçaklamam lazım' diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu
Yılmaz Vural’a bomba teklif Paraya para demeyecek Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek
Ev sahibinin şüphesi ekipleri harekete geçirdi, 12 gündür haber alınamayan kiracının evi boş çıktı Ev sahibinin şüphesi ekipleri harekete geçirdi, 12 gündür haber alınamayan kiracının evi boş çıktı
Arda Güler’i bıktıran olay Takım yemeğini bile terk etti Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti
Ordu’da sahile vuran İHA parçası, İran yapımı kamikaze çıktı Ordu'da sahile vuran İHA parçası, İran yapımı kamikaze çıktı
Uçak indikten saniyeler sonra pilot ve yardımcı pilot pistte vurularak öldürüldü Uçak indikten saniyeler sonra pilot ve yardımcı pilot pistte vurularak öldürüldü
Dua Lipa görüntü vermemek için ortalığı birbirine kattı Dua Lipa görüntü vermemek için ortalığı birbirine kattı

13:53
Saçlarına yapışıp vurmaya başladı Son günlerin popüler ismi ölümden döndü
Saçlarına yapışıp vurmaya başladı! Son günlerin popüler ismi ölümden döndü
13:44
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takımın son hali içler acısı
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımın son hali içler acısı
13:36
Ortalık yangın yeri Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı
Ortalık yangın yeri! Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı
13:26
İstanbul’da ulaşıma zam kapıda İşte yeni tarife
İstanbul'da ulaşıma zam kapıda! İşte yeni tarife
13:05
Olaylı maçı da o yönetmişti İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi
Olaylı maçı da o yönetmişti! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi
12:38
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
12:37
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
12:24
Üniversite öğrencisinden kenti karıştıran sözler: Belediye başkanı yasak aşk yaşıyor
Üniversite öğrencisinden kenti karıştıran sözler: Belediye başkanı yasak aşk yaşıyor
11:50
Enes Batur gözaltına alındı
Enes Batur gözaltına alındı
11:42
Didem Arslan’ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
Didem Arslan'ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 14:24:36. #7.11#
SON DAKİKA: Kanseri Yenip İkiz Sahibi Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.