Kanserle mücadelede "erken teşhis" vurgusu - Son Dakika
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Kanserle mücadelede "erken teşhis" vurgusu

04.04.2022 15:52
Kanserle mücadelede "erken teşhis" vurgusu

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Seher Nazlı Kazaz, kanserlerin yüzde 90'ının çevresel, yüzde 10'unun ise genetik faktörlere bağlı oluştuğunu, bu nedenle sağlıklı beslenme, egzersiz, kanser tarama programlarına katılma, güneş...

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Seher Nazlı Kazaz, kanserlerin yüzde 90'ının çevresel, yüzde 10'unun ise genetik faktörlere bağlı oluştuğunu, bu nedenle sağlıklı beslenme, egzersiz, kanser tarama programlarına katılma, güneş kremi kullanımının hayli önem arz ettiğini belirtti.

Kazaz, "Ulusal Kanser Haftası" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kansere karşı mücadelede farkındalık ve bilinç düzeyinin artırılmasının önemine işaret etti.

Kanserin, dünyada ve Türkiye'de ölüm nedenleri arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer aldığına dikkati çeken Kazaz, dünyada her yıl 14 milyon kişinin kansere yakalandığını, Türkiye'de ise yılda yaklaşık 163 bin 500 kişiye kanser teşhisi konulduğunu aktardı.

Kazaz, erken teşhis edildiğinde kanser hastalarında şifa sağlanabildiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bu nedenle kanser tarama programları hayli önem arz ediyor. Tarama testleri ile erken tanının mümkün olduğu başlıca kanserler meme, prostat, serviks ve kalın bağırsak sayılabilir. Ayrıca sigara içicilerinde, akciğer kanseri için de tarama tomografileri öneriyoruz. Kansere karşı alınacak önlemlerde temel ilke, kansere sebep olan etkenlerden kaçınılması ve hastalığın erken teşhis edilmesidir."

"Taramaların pandemi sürecinde de devam etmesi önemli"

Tüm kanserlerin yaklaşık yüzde 50'sinin önlenebilir kanser kategorisine girdiğini kaydeden Kazaz, "Kanserlerin yüzde 90'ı çevresel, yüzde 10'u ise genetik faktörlere bağlı oluşuyor. Bu nedenle sağlıklı beslenme, egzersiz, kanser tarama programlarına katılma, güneş kremi kullanımı hayli önem arz ediyor." ifadesini kullandı.

Seher Nazlı Kazaz, sigara, alkol, obezite ve kimyasallardan da kaçınılması gerektiğini vurgulayarak, "Kansere yakalanan hastalarda ise erken teşhis oranlarında herhangi bir düşüş yaşanmaması için taramaların pandemi sürecinde de devam etmesi önemlidir. Pandemi gerekçesiyle taramaların ertelenmesi, ileri evre gecikmiş teşhis oranlarında artışa neden oldu." değerlendirmesinde bulundu.

İleri evrede tanı alan hastalarda ise son yıllarda yaşanan gelişmelerle birçok farklı tedavi yöntemleri ile geçmişe göre yaşam sürelerinin anlamlı oranda arttığı ve yaşam kalitelerinin de iyileştiğinin görüldüğünü belirten Kazaz, tedavi için hangi aşamada olursa olsun hastaların mutlaka medikal onkoloji kliniğine başvurmalarının önem taşıdığını aktardı.

Kazaz, her yıl "Ulusal Kanser Haftası"nda, kanser hastalığına karşı farkındalık yaratmak, taramalara katılımı artırmak için birçok etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, halkı bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma çalışmalarının bir hafta ile sınırlı tutulmayıp yıl boyunca sürdürülmesinin, kanser mücadelesinde önemli kazanımlar sağlayacağını kaydetti.

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Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlıklı Beslenme, Genetik, Kanser, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Kanserle mücadelede 'erken teşhis' vurgusu - Son Dakika


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