Kara Kuvvetleri\'nden Acil Kalp Nakli

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), organ nakli bekleyen bir hasta için Kara Kuvvetleri'ne ait B-200 tipi uçak ile Ankara'dan İstanbul'a kalp grefti ulaştırıldığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetlerimize ait B-200 tipi uçak ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Ankara'dan İstanbul'a kalp grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.