Ayrıca, vatandaşlara yönelik kan şekeri ölçümü, beden kitle endeksi hesaplaması ve kadınlar için mamografi çekimi de yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3-9 Eylül 'de kutlanan Halk Sağlığı Haftası kapsamında Kemal Güneş Caddesi'nde etkinlik düzenlendi.

Kaynak: AA

Karabük, Güneş, Eylül, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika › Sağlık › Karabük'te Halk Sağlığı Haftası etkinliği yapıldı - Son Dakika

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