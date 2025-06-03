Karabük'te İlk Total Femur Protezi Ameliyatı - Son Dakika
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Sağlık

Karabük'te İlk Total Femur Protezi Ameliyatı

Karabük\'te İlk Total Femur Protezi Ameliyatı
03.06.2025 16:35
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10 yıldır yürüyemeyen Hayriye Kalender, Karabük'te total femur proteziyle sağlığına kavuştu.

Karabük'te kalça çıkığı nedeniyle 10 yıldır yürüyemeyen Hayriye Kalender, Karabük'te ilk defa gerçekleştirildiği belirtilen total femur (uyluk kemiği) protezi operasyonuyla sağlığına kavuştu.

Bartın'da yaşayan ve kalça çıkığı için iki ayrı ameliyat olmasına rağmen sonuç alamayan 69 yaşındaki Kalender, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğine başvurdu.

Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Uygar Daşar'ın önderliğinde oluşturulan ekip, tetkiklerin ardından hastaya total femur protezi ameliyatı uygulanmasına karar verdi.

Karabük'te ilk defa uygulandığı belirtilen operasyonda, kalça ve diz eklemleriyle uyluk kemiğinin tamamı yenilendi.

Ameliyatın ardından sağlığına kavuşarak yeniden yürümeye başlayan Hayriye Kalender, doktorlara ve hastane ekibine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Uzun aranın ardından yürüyebildiğini belirten Kalender, "İlk ameliyatımı 10 yıl önce oldum ama sonrasında rahat edemedim, yürüyemedim. 10 yıldır böyleydi." dedi.

Prof. Dr. Daşar da hastanın daha önce kalça ve dizinden ameliyat edildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Tamir edilecek kemik dokusu kalmamıştı. Kalça ve diz eklemi ile ikisinin ortasında bulunan uyluk kemiği artık protez kabul edebilecek durumda değildi. Bunları yenilemek için özel malzeme kullanılması gerekiyordu. 6 aylık süre içinde hastamızın bilgilerini, filmlerini, kan sonuçlarını, hepsini Sağlık Bakanlığımıza ilettik. Bakanlığımızın bir uygulaması var. Bilimsel Kurul böyle hastalara fiyatı 300-400 bin lirayı bulan özel implant veriyor. Bakanlığımız bunu kabul etti. Bu özel protez, genellikle kemik tümörlerinde kullanılan ve tüm uyluk kemiğini, kalça ve diz eklemleriyle kapsayan bir yapı."

Bu operasyonun Karabük'te ilk defa uygulandığı bilgisini paylaşan Daşar, "Hastamızın şu anda uyluk kemiği yok. Diz ve kalçasında protez var. Hastamız titanyum bir aparatla yürüyüşünü sağlıyor. Hiçbir ağrısı kalmadı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Karabük'te İlk Total Femur Protezi Ameliyatı - Son Dakika

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