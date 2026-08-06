Karaciğer Yağlanması Tehlikesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karaciğer Yağlanması Tehlikesi

Karaciğer Yağlanması Tehlikesi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaciğer yağlanması, erken tanı ve tedavi ile önlenmeli; bilinçsiz bitkisel ürün kullanmaktan kaçınılmalı.

Karaciğer yağlanması, günümüzde hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenmenin yaygınlaşmasıyla birlikte en sık görülen hastalıklardan biri haline geldi. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Çokiçli, çoğu zaman önemsenmeyen karaciğer yağlanmasının tedavi edilmediğinde siroza kadar ilerleyebileceğini belirterek, bilinçsiz kullanılan bitkisel ürünlerin ise karaciğere faydadan çok zarar verebileceği uyarısında bulundu.

"Karaciğerimde yağlanma var" cümlesi artık polikliniklerde en sık duyulan şikayetlerden biri haline geldi. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Çokiçli, insülin direnci, fazla kilo ve hareketsiz yaşamla yakından ilişkili olan karaciğer yağlanmasının sanıldığı kadar masum olmadığını belirterek, erken tanı ve kontrollü kilo kaybının tedavide en önemli basamak olduğunu söyledi.

Karaciğer yağlanması siroza kadar ilerleyebilir

Karaciğer yağlanmasının toplumda giderek yaygınlaştığını belirten Doç. Dr. Esra Çokiçli, "Karaciğer yağlanması insülin direnci, hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenme ve fazla kiloyla doğrudan ilişkili önemli bir sağlık sorunudur. Özellikle göbek çevresindeki yağlanmanın artmasıyla birlikte karaciğerde de yağ birikimi başlıyor. Sanılanın aksine bu durum masum değildir ve tedavi edilmediğinde siroza kadar ilerleyebilir" dedi.

Kontrollü kilo vermek önemli

Karaciğer yağlanmasının en etkili tedavisinin yaşam tarzı değişikliği olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Çokiçli, "Bilimsel olarak karaciğer yağlanmasının en etkili tedavisi kontrollü kilo vermektir. Ancak burada önemli olan hızlı kilo kaybı değil, dengeli beslenmeyle yavaş ve sağlıklı şekilde kilo vermektir. Hızlı kilo vermek de karaciğer üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Gerektiğinde karaciğer hücrelerini destekleyen bazı tedaviler uygulanabilir" diye konuştu.

Bilinçsiz bitkisel ürün kullanmayın

Karaciğer yağlanmasına iyi geldiği iddiasıyla satılan ürünlere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Doç. Dr. Çokiçli, "Özellikle aktarlardan temin edilen ve karaciğer yağlanmasına iyi geldiği söylenen bitkisel ürünler kontrolsüz kullanıldığında ciddi karaciğer hasarına, hatta karaciğer yetmezliğine kadar gidebilen sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle hiçbir takviye veya bitkisel ürün hekim önerisi olmadan kullanılmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Erken tanı için düzenli kontrol şart

Karaciğer yağlanmasının ultrasonla büyük oranda tespit edilebildiğini ifade eden Doç. Dr. Çokiçli, "Tanıda ultrason önemli bir yere sahip. Gerekli görülen hastalarda ise FibroScan veya manyetik rezonans gibi ileri görüntüleme yöntemlerinden yararlanıyoruz. Tanı konulan hastaların belirli aralıklarla takip edilmesi, tedaviye verilen yanıtın değerlendirilmesi ve hastalığın ilerlemesinin önlenmesi açısından büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Karaciğer Yağlanması, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Karaciğer Yağlanması Tehlikesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Patron kovdu, mahkeme geri gönderdi Çay bardağı kavgasında emsal karar Patron kovdu, mahkeme geri gönderdi! Çay bardağı kavgasında emsal karar
Bitcoin için çarpıcı öngörü: Her şey yapay zekaya bağlı Bitcoin için çarpıcı öngörü: Her şey yapay zekaya bağlı
Evinde elektrik akımına kapılan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Evinde elektrik akımına kapılan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
FETÖ’cü Burkay Karatepe’nin ifadesi ortaya çıktı: Cumhurbaşkanını alıp götüreceğiz FETÖ’cü Burkay Karatepe’nin ifadesi ortaya çıktı: Cumhurbaşkanını alıp götüreceğiz
Hindistan’da ölümcül virüs alarmı 22 çocuk hayatını kaybetti Hindistan'da ölümcül virüs alarmı! 22 çocuk hayatını kaybetti
Beklenen hasat başladı: Coğrafi işaret tescilli Bursa şeftalisinin tezgahlardaki fiyatı belli oldu Beklenen hasat başladı: Coğrafi işaret tescilli Bursa şeftalisinin tezgahlardaki fiyatı belli oldu

10:34
Milyonlarca emeklinin maaşında kesinti yapılacak Tutar netleşti
Milyonlarca emeklinin maaşında kesinti yapılacak! Tutar netleşti
10:17
Oosterwolde’nin ilk teşhisi belli oldu En az 3-4 hafta yok
Oosterwolde'nin ilk teşhisi belli oldu! En az 3-4 hafta yok
10:12
İsrail’den dünyayı ayağa kaldıracak adım Timsahları bekliyorlar
İsrail'den dünyayı ayağa kaldıracak adım! Timsahları bekliyorlar
09:40
Görüntü Türkiye’den Canına kıymak isterken hiç beklemediği bir şey oldu
Görüntü Türkiye'den! Canına kıymak isterken hiç beklemediği bir şey oldu
09:31
Ünlü oyuncu Erdoğan’a seslendi: Geceleri uyuyamıyorum, lütfen yardım edin
Ünlü oyuncu Erdoğan'a seslendi: Geceleri uyuyamıyorum, lütfen yardım edin
09:13
Altın son 7 haftanın zirvesinde Rafa kalkan senaryo yeniden masada
Altın son 7 haftanın zirvesinde! Rafa kalkan senaryo yeniden masada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2026 10:40:26. #7.13#
SON DAKİKA: Karaciğer Yağlanması Tehlikesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.