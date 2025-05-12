Karadeniz'de İlk Kalp Mandallama Yöntemi Başarıyla Uygulandı

Karadeniz'de ilk: Ciddi kalp kapak kaçağı olan hasta 'mandallama' yöntemiyle sağlığına kavuştu

SAMSUN - Samsun'da kalp kapakçıklarındaki kaçaklar nedeniyle vücudu şişen ve nefessiz kalan 69 yaşındaki Asiye Erol, Büyük Anadolu Samsun Hastanesi'ne başvurdu. Uygulanan özel yöntem sayesinde yeniden nefes aldı. Karadeniz Bölgesi'nde ilk kez gerçekleştirilen işlemle hasta sağlığına kavuştu.

Samsun'da yaşayan 69 yaşındaki Asiye Erol, kalp yetmezliği nedeniyle ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Kalp kulakçıkları ve karıncıklarında büyüme görülen Erol'un, kulakçıklar ile karıncıklar arasında kan akışını sağlayan kapakçıklarında da aşırı genişlemeye bağlı olarak ileri derecede kaçaklar oluştu. Sol kulakçık ile sol karıncık arasındaki kapaktaki yoğun kaçak nedeniyle Erol'un akciğerlerinde sık sık su toplandı. Bu durum şiddetli nefes darlığına yol açarken, sağ kalp kapakçığındaki ileri derece kaçak da karnında ve bağırsaklarında ödem ile şişkinliğe neden oldu.

Açık kalp ameliyatı riski yüksek bulundu

Verilen ilaç tedavilerine rağmen istenilen yanıt alınamayınca Erol, Büyük Anadolu Hastanesi Samsun Hastanesi Kardiyoloji Uzmanlarından Doç. Dr. Sefa Gül tarafından yeniden değerlendirildi. Gül, hastanın ileri derecede kalp yetmezliği bulunması nedeniyle açık kalp ameliyatının yüksek risk taşıdığını belirtti.

Kasık damarından girilerek mandallama işlemi yapıldı

Doç. Dr. Sefa Gül, anjiyografik yöntemle kasık damarından girilerek her iki kapağa mandallama işlemi uygulanabileceğini hastaya ve yakınlarına anlattı. Onayın alınmasının ardından işlem, Karadeniz Bölgesi'nde ilk vaka olarak başarıyla gerçekleştirildi.

"Kapaktaki kaçak ciddi şekilde azaldı"

Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Kardiyoloji Uzmanlarından Doç. Dr. Gül, operasyon hakkında, "Asiye hanım, ileri derecede kalp yetmezliği olan, kalp kulakçıkları ve karıncıklarında büyüme bulunan bir hastaydı. Kapaklarda ciddi derecede kaçak vardı. Sol kalp kapağındaki yoğun kaçak, akciğerlerinde su toplanmasına ve ciddi nefes darlığına; sağ kapaktaki kaçak ise karın ve bağırsaklarda şişkinlik ile ödem oluşmasına neden oluyordu. Açık kalp ameliyatı riskli bulunduğu için kasıktan girilerek iki kapağa mandallama işlemi uyguladık. Bir saat içinde tamamladığımız işlemle kapaktaki kaçak dördüncü dereceden birinci dereceye geriledi. Hastamız artık rahatlıkla hareket edebiliyor, 5. kattan 1. kata yürüyerek inebiliyor" dedi.

"Kuş gibi oldum"

Ameliyat sonrası yaşadığı değişimi anlatan Asiye Erol ise şunları söyledi:

"İki ay boyunca aşırı derecede şişkinlik yaşadım, patlayacak gibiydim. Başka hastanelerden netice alamadım. Tavsiye üzerine hocama geldim. Buraya geldiğimde adım atamıyordum. Artık son nefeslerimi veriyorum diyordum. 2 gün daha evde kalsam patlayacaktım. Şimdi kuş gibi oldum.