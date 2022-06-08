Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Karabacak: "Sigara kullanan ve fazla kilosu olan kişiler risk grubunda" - Son Dakika
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Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Karabacak: "Sigara kullanan ve fazla kilosu olan kişiler risk grubunda"

08.06.2022 14:14

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Karabacak: "Sigara kullanan ve fazla kilosu olan kişiler risk grubunda" Kayseri Şehir Hastanesi ve Devlet Hastanesi'ne 16 ayda 13 bin kalp krizi vakası getirildi Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Kayseri Şehir Hastanesi ile Devlet Hastanesi'ne...

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Karabacak: "Sigara kullanan ve fazla kilosu olan kişiler risk grubunda"

Kayseri Şehir Hastanesi ve Devlet Hastanesi'ne 16 ayda 13 bin kalp krizi vakası getirildi

KAYSERİ - Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Kayseri Şehir Hastanesi ile Devlet Hastanesi'ne 2021 yılında ve 2022 yılının ilk 4 ayında toplam 13 bin 428 kişi kalp krizi vakası getirildi. Acıbadem Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Karabacak, kalp krizi hakkında verdiği bilgilerde, "Sigara kullanan ve fazla kilosu olan kişiler risk grubunda" dedi.

Sigara içenlerde kalp krizi riskinin iki kat arttığını söyleyen Dr. Karabacak, sigara ile obezitenin, kalp krizine zemin hazırlayan en önemli halk sağlığı sorunu olmaya devam ettiğini belirtti.

Dr. Karabacak, "Kalp krizi, kalbi besleyen damarların (koroner arterlerin) aniden tıkanması sonucu gelişen ölümcül durumu ifade eder. Damar sertliği (ateroskleroz), damar tıkanıklığının en sık sebebidir. Sigara içmek, obezite, hipertansiyon, şeker hastalığı, hareketsiz yaşam tarzı, artmış duygusal stres, sağlıksız beslenme ve uyku bozuklukları, damar sertliği ile ilişkilidir. Kalp krizi halen tüm dünyada en sık ölüm sebebidir" dedi.

Kalp krizinin belirtileri, tanısı ve tedavisi hakkında da bilgiler veren Dr. Karabacak, "Kalp krizinin en önemli belirtisi şiddetli göğüs ağrısıdır. Göğüs kemiğinin arkasında veya sol göğüsün altında ortaya çıkan sıkıştırıcı tarzda ağrı, sol kola, omuza, boyna ve çeneye yansır. Kalp krizi geçiren hastalar sıklıkla göğsünün üstüne adeta bir ağırlık çöktüğünü söyler. Ağrı 20 dakikadan uzun sürer ve dinlenmekle geçmez. Ani halsizlik, terleme ve ölüm korkusu eşlik eder. Kalp krizi belirtileri olan kişi, derhal uzanmalı ve acil yardım için 112'yi aramalıdır. Kalp krizi geçiren ki ilerin, yürüyerek veya kendi özel araçları ile acil servise başvurmalarını kesinlikle önermiyoruz, zira efor halinde kalp krizi kötüleşebilir, ritim bozukluğuna bağlı ani bilinç kaybı ve ölüm gelişebilir. Kalp krizi tanısı elektrokardiyografi (EKG)'de damar tıkanıklığı lehine bulguların olması veya kan tahliliyle düzeylerine bakılan kalp biyobelirteçlerinde (troponin) yükselme saptanması ile konulur. Kalp krizi tanısı konulan hastalara önce damar görüntüleme (anjiyografi) işlemi yapılır. Anjiyografi işlemini takiben kalp krizinden sorumlu olan tıkalı damarı açma (anjiyoplasti veya stentleme) işlemine geçilir. Kalp krizi geçiren tüm hastalar, olası yeni bir kalp krizini önlemek için, ömür boyu kalp koruyucu ilaç tedavisi kullanmalıdır. Göğüs ağrısı olan herkesin, vakit kaybetmeden kalp sağlığı tarama muayenesi yaptırmasını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Karabacak: Sigara kullanan ve fazla kilosu olan kişiler risk grubunda
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Karabacak: Sigara kullanan ve fazla kilosu olan kişiler risk grubunda
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Karabacak: Sigara kullanan ve fazla kilosu olan kişiler risk grubunda
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Karabacak: Sigara kullanan ve fazla kilosu olan kişiler risk grubunda

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Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Kalp Krizi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Karabacak: 'Sigara kullanan ve fazla kilosu olan kişiler risk grubunda' - Son Dakika

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