Karın ağrısı şikayetiyle gitti, karnından 10 kilo dev tümör çıkartıldı - Son Dakika
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Sağlık

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, karnından 10 kilo dev tümör çıkartıldı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran bir hasta, karnında ağrı ve şişlik şikayetleriyle yönlendirildi. Yapılan tetkikler sonucunda yaklaşık 10 kilo ve 38 santimetrelik dev bir tümör tespit edildi. Hasta, gerçekleştirilen başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

17.06.2024 10:28
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Karın ağrısı şikayetiyle gitti, karnından 10 kilo dev tümör çıkartıldı

İZMİR - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi bölümüne; Balıkesir'den karnında ağrı ve şişlik şikayetleriyle yönlendirilen ve yapılan tetkikler sonucunda yaklaşık 10 kilo ve 38 santimetrelik dev tümör tespit edilen hasta, gerçekleştirilen başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Balıkesir'de yaşayan 64 yaşındaki H.G., karnında ağrı ve şişlik şikayetiyle bir hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu yaşlı kadının mide kanaması geçirdiği belirtildi. İleri tedavi için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiğinde ise ilk şoku yaşadı. Burada yapılan tomografi sonucunda H.G.'nin karnının en alt bölümünden kalbin altına kadar uzanan yaklaşık 10 kilogram ağırlığında, 38 santim boyunda ve 26 santim eninde tümör olduğu teşhisi konuldu. Dev tümör, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Osman Nuri Dilek ve ekiplerinin birlikte girdiği operasyonla başarılı şekilde çıkartıldı.

"Hasta bize geldiğinde halsiz, yorgun ve kansız bir haldeydi"

Yapılan ameliyata ilişkin bilgiler veren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Osman Nuri Dilek, "Hastamız karnında ağrı ve şişlik şikayetiyle Balıkesir'den bize geldi. Orada mide kanaması nedeniyle bir tetkik edilmiş ve ileri tedavisi için de bize yönlendirilmiş. Hasta bize geldiği zaman halsiz, yorgun ve kansız bir haldeydi. Biz hemen tomografisini istedik. Karnında ele gelen bir kitle vardı. Pelviste dediğimiz yani karnın en alt bölümünden kalbin altına kadar uzanan, yaklaşık 38x29 santimlik çok büyük bir kitlesi vardı. Bunun kötü huylu bir tümör olacağını düşünerek hazırlıklarımızı yaptık. Hastayı birkaç gün içerisinde ameliyata hazır hale getirdik ve ameliyatını yaptık" diye konuştu.

"Çok nadir göreceğimiz bir vaka"

Tıp literatüründe nadir görülen bir vaka olduğunu vurgulayan belirten Prof. Dr. Dilek, şunları kaydetti:

"Zor bir ameliyattı. Kan teminlerimizle ameliyata girdik. Mideden kaynaklandığını öncesinde de düşünmüştük ama inanmak zordu. Çünkü mideden böyle bir tümörün gelişmesi için çok büyük bir kitleydi."

"Kitle diyafragmaya yapışmıştı, midenin tamamını aldık"

Kitlenin çok büyük olması sebebiyle karnında büyük açılma yapıldığını ve kitlenin dalakla birlikte alındığını aktaran Dilek, "Kitle dalakla iç içe geçmişti. Diyafragmaya yapışmıştı ve diyafragma ile beraber çıkardık. Midenin tamamını aldık. Bağırsakla yemek borusu arasında yeni bir yol oluşturarak ameliyatımızı tamamladık. Yaklaşık 4 saat süren bir ameliyattı" ifadelerine yer verdi.

Hastanın durumunun şu an iyi olduğunu ve daha da iyiye gideceğini ümit ettiklerini ifade eden Dilek, hastanın 7 gün içerisinde taburcu olmasını beklediklerini söyledi.

"Patoloji sonucu sayesinde hasta tedavisini alabilecek"

Kitlenin patoloji laboratuvarına götürüldükten sonraki inceleme sürecine dair bilgiler aktaran Prof. Dr. İzzetiye Ebru Çakır da "Laboratuvarımıza 38,29,13 santim boyutlarında, 10 kilo ağırlığında bir kitle geldi. Patoloji sonucu sayesinde hastamız tedavisini alabilecek. Ancak bu işlemler patolojide, yaklaşık 3 hafta kadar süreyle devam etmektedir. Cerrahi olarak çıkartılan tüm materyallerin mutlaka patolojik incelemesinin yapılması gerekmektedir. Bu tip bir batın içi kitle, mide kaynaklı bir gastrointestinal stromal tümör olabileceği gibi, dediferansiye liposarkom gibi diğer mezenkimal tümörler olabilir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Karın ağrısı şikayetiyle gitti, karnından 10 kilo dev tümör çıkartıldı - Son Dakika

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