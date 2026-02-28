Kars'ta Kar Yağışı Hasta Kadını Zor Kurtardı

KARS'ın Arpaçay ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kadın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Arpaçay ilçesine bağlı Melihköy'de rahatsızlanan kadının yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak ambulans, yoğun tipi nedeniyle kara saplandı. Bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinesi ile kara saplanan ambulansı halatla çekerek kurtardı. Daha sonra yolu açan ekipler, ambulansın köye ulaşmasını sağladı.

Sağlık ekipleri, Melihköy'de yaşayan kadına ilk müdahaleyi evinde yaptı. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu kadın, hastaneye kaldırıldı.