Kasıktan Yapılan Ameliyatla Kalp Kapakçığı Değiştirildi - Son Dakika
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Sağlık

Kasıktan Yapılan Ameliyatla Kalp Kapakçığı Değiştirildi

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Kalp yetmezliği yaşayan 69 yaşındaki Salice Kılıçarslan, kasıktan yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

18.04.2025 13:06
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Kasıktan girilerek yapılan operasyonda kalp kapakçığı değiştirildi

ANKARA - Kalp yetmezliği tanısını konulan 69 yaşındaki Salice Kılıçarslan, Sincan Eğitim Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen ve kasıktan yapılan operasyonda kalp kapakçığının değiştirilmesiyle sağlığına kavuştu.

Ankara'da yaşayan 69 yaşındaki Salice Kılıçarslan, yaklaşık 2 ay önce nefes sıkışıklığı ve göğüs ağrısı yaşamaya başladı. Durumu kızlarına bildiren Kılıçarslan, çağrılan 112 Acil Ambulans ile Sincan Eğitim Araştırma Hastanesine başvurdu. Burada yapılan tetkikler sonucunda kalp yetmezliği teşhisi konulan Kılıçarslan'ın tedavisine başlandı. Yapılan tetkikler sonucu hem aort hem de mitral kapağında kaçak olduğu tespit edilen Kılıçarslan, kasıktan girilerek yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

"Şu an iyiyim, herhangi bir sorunum yok"

Evinde oturduğu esnada nefesinin sıkıştığını dile getiren Kılıçarslan, "Nefes alıp veremedim. Göğsüm de ağrı vardı. Kızlarım ambulansı aradı, beni yetiştirdiler. Daha sonra ambulansı aradılar ve beni hastaneye yetiştirdiler. Hemen yatışım yapıldı. Neredeyse 2 aydır hastanedeyim. Şu an iyiyim, herhangi bir sorunum yok. Çok şükür, iyiyim. Doktorlarımdan çok memnunum. Çok iyi doktorlarımız var" ifadelerini kullandı.

"Bir kapak takıldı ve annemin nefes alması sağlandı"

Kızı Çiğdem Kılıçarslan ise annesinin fenalaştığını görür görmez ambulans çağırdıklarını kaydederek, "Annem iyiydi ama birden bire nefesi kesilmeye başladı, nefes alamıyordu. Biz ambulans çağırdık ve acil bir şekilde hastaneye yetiştirdik. Acil Servise başvurduk ve daha sonra yatışı yapıldı. İki önemli kalp kapağında ciddi sorun olduğunu söylediler. Daha sonra kapalı ameliyata karar verdiler. Kasıklardan girdiler, bir kapak takıldı ve annemin rahatlaması, nefes alması sağlandı" dedi.

"İşlemden sonra hastamız ayağa kalkabildi"

Sincan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kardiyolog olarak görev yapan Prof. Dr. Hüseyin Ayhan, "Hastamız yaklaşık 2 ay önce çok kötü bir halde geldi. Kalp yetmezliği bulguları vardı, nefes alamıyordu. Akciğerleri sıvı toplamıştı. Bunun sebebi hem aort kapağında daralma hem kaçırma hem de mitral kapağında kaçırma vardı. Hastayı değerlendirdik, yetersizlik tedavisini verdik ama cerrah arkadaşlarla değerlendirdiğimizde hastanın ameliyatı için yüksek riskli olacağını söylediler. Hasta yakınları başka bir merkeze de gitti, oradaki cerrahlarda ameliyat olamayacağını söylediler. Biz de hastaya kasıktan kapak değiştirme işlemi dediğimiz TAVİ işlemini yaptık. İşlemden sonra hastamız ayağa kalkabildi, yürüyebildi ve rahat nefes alabiliyor" diye konuştu.

"BM'nin bizi örnek gösterdiği sigara bırakma oranlarına tekrar ulaşmalıyız"

Kalp sağlığının nasıl korunacağına dair önerilerde de bulunan Ayhan, sözlerine şöyle devam etti:

" Türkiye'nin en büyük sorunu sigara. Sigara kullanımında ciddi bir artış var. 2010'larda BM'nin bizi örnek gösterdiği sigara bırakma oranlarına tekrar ulaşmalıyız. İkinci durum hareketsizlik, hareket problemimiz var. Bu da üçüncü bir durum olarak obeziteyi karşımıza çıkarıyor. Bu üçünü öncelikli olarak kontrol altına almalıyız ve vatandaşların kendilerine dikkat ederek, herhangi bir şikayet yaşadığında bizle ulaşarak, erken müdahalenin yolunu bulmalıyız" ifadelerini kullandı."

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Kasıktan Yapılan Ameliyatla Kalp Kapakçığı Değiştirildi - Son Dakika

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