Kastamonu'da Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında bir araya gelen diyabetli çocuklar, birlikte pasta kesip balon uçurdu. İki gün boyunca birlikte kamp yapacak çocuklar, doyasıya eğlenecek.

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında etkinlik düzenlendi. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Dr. Hasan Karakaş ve ekibi tarafından organize edilen etkinlikte buluşan diyabetli çocuklar ve aileleri, farkındalık için birlikte pasta kesip balon uçurdular.

"Tüm diyabet hastalarına Sağlık Bakanlığı güvencesinde kesintisiz sensör desteği sağlanıyor"

Kastamonu Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte sunum yapan Dr. Hasan Karakaş, diyabet hastalığında tedavi süreci ve hastalıkla yaşam konusunda katılımcılara bilgi verdi. 14 Kasım'ın insülini keşfeden Frederick Banting'in doğum tarihi olduğu için Dünya Diyabet Günü olarak kutlandığını söyleyen Karakaş, dünyada Dünya Diyabet Günü kutlanırken her yıl farklı tema belirlendiğini söyledi. Çocukların koluna takılan sensörler sayesinde kan şekerinin ölçülebildiğini ifade eden Dr. Karakaş, "Türkiye'de yaklaşık 10 diyabet hastasından 4'ü diyabetik ketoasidoz ile başvuruyor. 6 tanesi ise kan şekeri yüksekliği nedeniyle tanı alıyor. Polikliniğe, 'hocam çok su içiyor, çok idrara çıkıyor' diyerek çocuklarını getiren aileler oluyor. Ne yazık ki hastaların yüzde 40'ı diyabetik ketoasidoz ile tanı alıyor. Tip-1 diyabet tanısı alındığında kan şekeri takibi yapılıyor. Hastalarımız her yemekten önce kan şekerini ölçüyor. Sabah, öğle ve akşam ne yemek yiyecekse, ne kadar karbonhidrat alacağını hesaplaması gerekiyor. Yemekten iki saat sonra da bir kez daha kan şekerini ölçüyoruz. Sağlık Bakanlığımızın girişimleriyle birlikte Türkiye'deki tüm diyabet hastalarına Sağlık Bakanlığı güvencesinde kesintisiz sensör desteği sağlanıyor. Artık çocuklarımızın kolundaki sensör sayesinde parmak uçları delinmeden kan şekerlerini takip edebiliyoruz" dedi.

"Sağlık hizmetlerimiz yalnızca Kastamonu ile sınırlı değil"

Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı ve Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Ergül de, "Yaklaşık 6 ay önce Çocuk Endokrinolojisi Uzmanımız Dr. Hasan Karakaş'ın hastanemizde göreve başlamasıyla birlikte ilimizde Tip-1 diyabetli çocuklarımızın tanı, tedavi ve takip süreçlerinde yeni bir dönem başladı. Diyabet eğitimli hemşiremiz ve diyetisyenlerimizin de katılımıyla multidisipliner bir diyabet ekibi oluşturduk. Ayrıca hastanemizde çocuklarımızın ve ailelerimizin daha uygun şartlarda hizmet alabilmesi amacıyla özel bir diyabet eğitim odası da oluşturduk. Bugün geldiğimiz noktada Kastamonu'nun 19 ilçesinden gelen çocuklarımızın diyabet tanısını koyabiliyor, tedavilerini düzenliyor ve uzun dönem takiplerini hastanemizde gerçekleştiriyoruz. Sağlık hizmetlerimiz yalnızca Kastamonu ile sınırlı değil. Çocuk endokrinolojisi uzmanının bulunmadığı Karabük, Çankırı ve Sinop gibi komşu illerimizden de hastalarımız bize geliyor. Tip 1 diyabet, yalnızca hastanede değil, yaşamın her alanında destek gerektiren bir durumdur" diye konuştu.

Etkinlikte konuşan Kastamonu Vali Yardımcısı Ahmet Atılgan da, "Diyabet hastalığıyla mücadele eden ailelerimize ve onların çocuklarına yönelik bu etkinliği toplumsal sorumluluğun bir parçası olarak düşünüyorum. Böyle güzel bir etkinlik için Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün sahip olduğu imkanların sunulmasından ve burada ev sahipliği yapmış olmaktan valilik olarak biz de büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye, sağlık alanında ve sağlık hizmetlerine erişim konusunda her geçen gün daha ileri bir noktaya gidiyor" şeklinde konuştu.

Diyabetli çocuklar, aileleriyle birlikte iki gün kamp yapacaklar

Diyabetle mücadelenin yalnızca tıbbi tedaviden ibaret olmadığına farkındalık çekilen etkinliğe katılan 170 kişilik 50 aile, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampında iki gün boyunca kamp yaparak çeşitli aktivitelerle eğlenecek.