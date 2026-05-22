Kastamonu'da Sağlıklı Genç Haftası Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kastamonu'da Sağlıklı Genç Haftası Etkinlikleri

Kastamonu\'da Sağlıklı Genç Haftası Etkinlikleri
22.05.2026 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da gençler için kültürel etkinlikler düzenlendi; taş baskı ve çekme helva öğrenildi.

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğünce Sağlıklı Genç Haftası etkinlikleri kapsamında gençlere yönelik kültürel ve farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Etkinliklerde gençler hem Kastamonu'ya özgü taş baskı sanatını hem de çekme helvanın yapımını öğrendi.

15-24 yaş aralığındaki gençlerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları, riskli davranışlardan ve zararlı alışkanlıklardan korunmaları, fiziksel aktiviteye teşvik edilmeleri ve sosyal yönden desteklenmeleri amacıyla her yıl düzenlenen Sağlıklı Genç Haftası kapsamında Kastamonu'da bu yıl da çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen programlarda gençlerin sosyal katılımlarının artırılması ve kültürel değerlerle bağlarının güçlendirilmesi hedeflendi.

Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, etkinlikler kapsamında gençlerle bir araya geldiklerini belirterek, "19-24 Mayıs Sağlıklı Genç Haftası kapsamında biz de 15-24 yaş arasındaki genç kardeşlerimizle etkinlikler planlıyoruz. Bugün burada hem Kastamonu'muza özel olan taş baskı tekniğini hocamızdan gençlerimize öğreterek uygulama yapıyoruz. Birazdan da yine Kastamonu'nun özel lezzetlerinden çekme helva uygulaması yapacağız" dedi.

Amaçlarının gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu ifade eden Yavuzyılmaz, "Gençlerimizin bölgemizin ve ülkemizin kültürüne yabancılaşmasını engellemek, onları yararlı davranışlar konusunda bilinçlendirmek ve bu uygulamaları kendilerine kazandırmak istiyoruz. Günümüzde gençleri cezbeden birçok teknolojik ve farklı uygulama var ancak biz onların köklerine bağlı olmasını, geçmişini bilmesini ve yaşatmasını arzu ediyoruz. Bu nedenle taş baskı ve çekme helva etkinliğini ön plana çıkardık" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı'nın Sağlık Fest teması kapsamında her ilin kendi kültürel değerlerine uygun etkinlikler gerçekleştirdiğini kaydeden Yavuzyılmaz, Kastamonu'da taş baskı ve çekme helvanın öne çıkarıldığını belirtti. Etkinliklere ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerin katıldığını ifade eden Yavuzyılmaz, gençlere sağlıklı yaşam bilinci kazandırmayı ve bu farkındalığın arkadaş çevrelerine de yayılmasını amaçladıklarını söyledi.

Etkinliğe katılan 10 Aralık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Damla Mutak ise, taş baskı sanatını deneyimlemenin kendisi için çok güzel bir duygu olduğunu belirterek, "Eskiden insanların yaptığı işleri görmek ve uygulamak çok güzeldi. Taş baskı yaptık, gezdik ve kültürümüzü yakından tanıdık. Ayrıca Kastamonu'ya özgü çekme helvanın nasıl yapıldığını da gördük. Kastamonu'nun çok güzel kültürel ve yöresel değerleri var" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Sağlık, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kastamonu'da Sağlıklı Genç Haftası Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık: Yapay et üretimi ve tüketimi Türkiye’de olmayacak Bakanlık: Yapay et üretimi ve tüketimi Türkiye'de olmayacak
Şehri ayağa kaldırdılar Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar Şehri ayağa kaldırdılar! Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar
“Hayat 112 Acil“ devreye girdi Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede "Hayat 112 Acil" devreye girdi! Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede
Bakan Çiftçi’den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok Bakan Çiftçi'den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok
Bakan Çiftçi, “Devlet vatandaşa tuzak kurmaz“ deyip radar uygulamasını işaret etti Bakan Çiftçi, "Devlet vatandaşa tuzak kurmaz" deyip radar uygulamasını işaret etti
Yumurtada akıl almaz hile Ekipler hepsini toprağa gömdü Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

11:29
İşte Aziz Yıldırım’ın yönetim listesi
İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi
11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
11:27
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
11:21
Öğrencilere ne olacak YÖK’ten kapatılan Bilgi Üniversitesi’yle ilgili açıklama
Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama
10:59
Bayramda yola çıkacaklar dikkat 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
10:49
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu “mutlak butlan“ gündemiyle toplandı
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu "mutlak butlan" gündemiyle toplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 12:35:20. #7.12#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Sağlıklı Genç Haftası Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.