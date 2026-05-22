Kastamonu\'da Sağlıklı Genç Haftası Etkinlikleri

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğünce Sağlıklı Genç Haftası etkinlikleri kapsamında gençlere yönelik kültürel ve farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Etkinliklerde gençler hem Kastamonu'ya özgü taş baskı sanatını hem de çekme helvanın yapımını öğrendi.

15-24 yaş aralığındaki gençlerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları, riskli davranışlardan ve zararlı alışkanlıklardan korunmaları, fiziksel aktiviteye teşvik edilmeleri ve sosyal yönden desteklenmeleri amacıyla her yıl düzenlenen Sağlıklı Genç Haftası kapsamında Kastamonu'da bu yıl da çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen programlarda gençlerin sosyal katılımlarının artırılması ve kültürel değerlerle bağlarının güçlendirilmesi hedeflendi.

Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, etkinlikler kapsamında gençlerle bir araya geldiklerini belirterek, "19-24 Mayıs Sağlıklı Genç Haftası kapsamında biz de 15-24 yaş arasındaki genç kardeşlerimizle etkinlikler planlıyoruz. Bugün burada hem Kastamonu'muza özel olan taş baskı tekniğini hocamızdan gençlerimize öğreterek uygulama yapıyoruz. Birazdan da yine Kastamonu'nun özel lezzetlerinden çekme helva uygulaması yapacağız" dedi.

Amaçlarının gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu ifade eden Yavuzyılmaz, "Gençlerimizin bölgemizin ve ülkemizin kültürüne yabancılaşmasını engellemek, onları yararlı davranışlar konusunda bilinçlendirmek ve bu uygulamaları kendilerine kazandırmak istiyoruz. Günümüzde gençleri cezbeden birçok teknolojik ve farklı uygulama var ancak biz onların köklerine bağlı olmasını, geçmişini bilmesini ve yaşatmasını arzu ediyoruz. Bu nedenle taş baskı ve çekme helva etkinliğini ön plana çıkardık" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı'nın Sağlık Fest teması kapsamında her ilin kendi kültürel değerlerine uygun etkinlikler gerçekleştirdiğini kaydeden Yavuzyılmaz, Kastamonu'da taş baskı ve çekme helvanın öne çıkarıldığını belirtti. Etkinliklere ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerin katıldığını ifade eden Yavuzyılmaz, gençlere sağlıklı yaşam bilinci kazandırmayı ve bu farkındalığın arkadaş çevrelerine de yayılmasını amaçladıklarını söyledi.

Etkinliğe katılan 10 Aralık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Damla Mutak ise, taş baskı sanatını deneyimlemenin kendisi için çok güzel bir duygu olduğunu belirterek, "Eskiden insanların yaptığı işleri görmek ve uygulamak çok güzeldi. Taş baskı yaptık, gezdik ve kültürümüzü yakından tanıdık. Ayrıca Kastamonu'ya özgü çekme helvanın nasıl yapıldığını da gördük. Kastamonu'nun çok güzel kültürel ve yöresel değerleri var" dedi. - KASTAMONU