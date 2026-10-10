Kastamonu'da şap nedeniyle tüm hayvan pazarları süresiz kapatıldı, alım satım durdu - Son Dakika
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Kastamonu'da şap nedeniyle tüm hayvan pazarları süresiz kapatıldı, alım satım durdu

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Kastamonu\'da şap nedeniyle tüm hayvan pazarları süresiz kapatıldı, alım satım durdu
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Kastamonu'da şap hastalığı riski nedeniyle il genelindeki tüm canlı hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı. Hayvan hareketleri ile alım satımı da yasaklandı. Karara uymayanlara 5996 Sayılı Kanun kapsamında idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Kastamonu'da, şap hastalığı riski sebebiyle il genelindeki tüm hayvan pazarları süresiz kapatıldı.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgede görülen şap hastalığı nedeniyle ikinci emre kadar Kastamonu'da tüm canlı hayvan pazarlarının süresiz kapatıldığını duyurdu.

Kastamonu'nun çevre illerinde görülen şap hastalığı sebebiyle, Kastamonu'nun il genelinde hayvan hareketleri ve hayvan alım satımı durduruldu. Bu kapsamda hayvan pazarları süresiz hastalık söndürülene kadar kapatıldı. Ayrıca hayvan alım-satımı ve hayvan hareketleri de yasaklandı. Alım-satım ve hayvan hareketlerine dair alınan karara uymayanlar hakkında 5996 Sayılı Kanun kapsamında idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Kaynak: İHA
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