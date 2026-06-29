Kastamonu Hastaneleri Kapanmayacak - Son Dakika
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Kastamonu Hastaneleri Kapanmayacak

Kastamonu Hastaneleri Kapanmayacak
29.06.2026 19:12
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İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz, hastanelerin kapatılmasının söz konusu olmadığını belirtti.

Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Sağlık Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan "Bağlı ve Ek Sağlık Tesisleri ile Bölgesel Başhekimlikler Yönergesi" ile herhangi bir hastanenin kapatılması ya da tabelasının indirilmesinin söz konusu olmadığını belirterek, "Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi de Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi de mevcut isimleri ve yapılarıyla hizmet vermeye devam edecektir" dedi.

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan "Bağlı ve Ek Sağlık Tesisleri ile Bölgesel Başhekimlikler Yönergesi" kapsamında basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz başkanlığında düzenlenen toplantıya Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Ergül, Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi ve Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Davut Döner, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Yüksel Kutlu, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Rıdvan Sarıkaya ve Destek Hizmetleri Başkanı İsmail Hakkı Demir katıldı.

"Hastanenin kapatılmasının gündemde olması söz konusu değildir"

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin durumuyla ilgili bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, "Bölgesel başhekimlik, Sağlık Bakanlığımızın yayımladığı yeni yönetmelik kapsamında uygulamaya alınan, hastanelerin ortak kullanımını esas alan, ancak her sağlık tesisinin kurumsal kimliğini ve yapısını koruyan bir yönetim modelidir. 305 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile A1 rolündeki 545 yatak kapasiteli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, toplam 850 yatak kapasitesiyle hizmet vermeye devam edecektir. Bölgesel başhekimlik modeli kapsamında yalnızca personel yönetimi ile idari ve mali süreçler ortak şekilde yürütülecektir. Amaç sağlık hizmetlerinin daha verimli sunulmasını sağlamak ve mali kaynakların daha etkin kullanılmasına imkan tanımaktır. Bu uygulamayla sağlık hizmetlerini daha etkin ve verimli sunmayı hedefliyoruz. Altını çizmek isterim ki her iki hastanenin de kurumsal kimliği korunacaktır. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi de, Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi de mevcut isimleri ve yapılarıyla hizmet vermeye devam edecektir. Sosyal medyada dile getirildiği gibi herhangi bir hastanenin kapatılması ya da tabelasının indirilmesi söz konusu değildir. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi kısa süre önce 250 yataktan 305 yatak kapasitesine çıkartılmıştır. Böyle bir hastanenin kapatılmasının gündemde olması zaten söz konusu değildir" dedi.

"Amacımız, vatandaşın aldığı sağlık hizmetini daha kaliteli, daha verimli ve kamu kaynaklarını daha ekonomik kullanarak sunmaktır"

Yatak kapasitesi ve hizmet hacmi daha büyük olduğu için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesini bölgesel başhekimlik merkezi olarak teklif ettiklerini açıklayan Dr. Yavuzyılmaz, "Aynı şekilde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi de teklif edilebilirdi. Bu tamamen idari bir tercihtir ve hiçbir hastanenin kapatılması anlamına gelmez. Buradaki temel amaç, hizmetlerin daha bütüncül ve verimli yürütülmesini sağlamaktır. Bugün iki hastanede de ayrı mutfak, satın alma, personel işleri, depo ve maaş birimleri bulunuyor. Bunların tek merkezden yürütülmesiyle hem personel hem de maliyet açısından önemli tasarruf sağlanacaktır. Örneğin iki hastanenin ayrı ayrı satın alma yapması yerine ortak satın alma yapılması, daha fazla ürün alımı sayesinde daha uygun fiyatlarla malzeme temin edilmesini sağlayacaktır. Böylece kamu kaynakları daha verimli kullanılacaktır. Bu uygulamanın amacı herhangi bir hastaneyi küçültmek ya da kapatmak değildir. Hedef; vatandaşın aldığı sağlık hizmetini daha kaliteli, daha verimli ve kamu kaynaklarını daha ekonomik kullanarak sunmaktır. Bu model yalnızca Kastamonu'ya özgü değildir, İstanbul, Rize, Van ve Aydın gibi birçok ilde de uygulanmaktadır" diye konuştu.

"Tabelası inmeyecek, aksine eğitim yönüyle daha da gelişecektir"

Vatandaşlar açısından bir değişiklik olmayacağını söyleyen Dr. Yavuzyılmaz, "Hastanelerimiz hizmet vermeye aynı şekilde devam edecektir. Biz burada bir hastaneyi kapatıp diğerine haklarını devretmiyoruz. Bu uygulamayla ekonomik tasarruf sağlayacağız, personel planlamasında daha verimli bir yapı oluşturacağız. Bunun yanında önemli kazanımlarımızdan biri de Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanemizde eğitim kliniği kurulması olacaktır. Bilindiği üzere bir eğitim kliniği kurulabilmesi için gerekli akademik kadro şartlarının sağlanması gerekiyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanemizde mevcut akademik kadro, Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki akademisyenlerle birlikte değerlendirildiğinde bu şartlar yerine getirilebilecek ve hastanemiz asistan hekim eğitimi verebilecek bir yapıya kavuşacaktır. Dolayısıyla Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi sadece mevcut kimliğini korumakla kalmayacak, eğitim kliniğiyle daha da güçlenecektir. Tabelası inmeyecek, aksine eğitim yönüyle daha da gelişecektir" şeklinde konuştu.

"Amacımız sağlık hizmetlerini daha güçlü hale getirmek"

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yatak doluluk oranının yaklaşık yüzde 60 seviyesinde olduğunu belirten Yavuzyılmaz, "Hastanemizde yüzde 40 oranında boş yatak bulunmaktadır. Bu nedenle bazı servislerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine taşınacağı ya da fizik tedavi hastalarının mağdur olacağı yönündeki iddiaların hiçbir gerçekliği yoktur. Biz hiçbir servisi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine taşımayı düşünmüyoruz. Böyle bir ihtiyacımız da bulunmuyor. İhtiyaç duyduğumuz alan yoğun bakım yataklarıdır. Bunun dışında genel yatak kapasitesi açısından herhangi bir sıkıntımız bulunmamaktadır. Dolayısıyla servis taşınması ya da yatak azaltılması gibi bir planımız söz konusu değildir" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Kastamonu Hastaneleri Kapanmayacak - Son Dakika

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