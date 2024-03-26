Kate Middleton\'ın cesur kanser videosu binlerce hayat kurtaracak

Sağlık

Kate Middleton'ın cesur kanser videosu, yüzbinlerce İngiliz'in muayene olmasına sebep olduğu i için "binlerce hayat kurtaracak".

Prensesin kendisine kanser teşhisi konulduğunu ve kanserle mücadele ettiğini açıklaması,birlikte kanser derneklerine ve Ulusal Sağlık Hizmetlerine (NHS) kanser kontrolü için yapılan ziyaretlerde çok büyük artış oldu.

Ulusal Sağlık Hizmetleri İngiltere kanser başkanı Profesör Peter Johnson, Prenses'in cesurca konuşmasının hayat kurtaracağını belirtti.

Video konuşmasının ardından NHS kanser belirtileri web sayfasına yapılan ziyaretlerin üç saniyede bir arttığı görüldü.

Kanser ana sayfasına yapılan ziyaretler de 24 saat içinde normalin beş katı daha fazla oldu.

Profesör Johnson, Kate'in cesur videosunu övdü ve bunun hayat kurtarıcı bir adım olduğunu söyledi.

"Kanser teşhisi almak hayatınızı altüst eder ve bunun hakkında konuşmak gerçekten zordur. Prenses'in cesurca kanser teşhisi hakkında konuşması, diğerlerinin de aynısını yapmasına yardımcı olacaktır.

"Bunun sonucunda, insanların belirtiler ve semptomlar hakkında önemli bilgilere ulaşmak için web sitemize yaptıkları ziyaretlerde artış gördük. Kanser hakkında konuşmanın hayat kurtardığında şüphe yoktur, çünkü insanları şüpheli durumlarda daha erken harekete geçmeye teşvik eder."

Öte yandan, Cancer Research UK, Cuma günü normal trafiğe göre %15 artış bir artışla bilgi sayfalarına 200,000'den fazla ziyaretçi olduğunu söyledi.

CEO Michelle Mitchell, Kate'in yayınının birçok kişi için erken bir teşhisin daha olası hale geldiği anlamına geldiğini belirtti.

Mitchell ayrıca, "Bu rakamlar, yüksek profilli kanser vakalarının insanları daha fazla bilgi edinmeye veya kendi sağlıklarını düşünmeye teşvik edebileceğini gösteriyor.

"Eğer insanlar kendileri için normal olmayan bir şey fark ederlerse veya geçmiyorsa, doktorlarına danışmalıdırlar.

"Kanseri erken bir aşamada tespit etmek, tedavinin başarılı olma olasılığını artırır."

Macmillan Cancer Support, Cuma ve Pazar günleri arasında neredeyse 100,000 web ziyaretçisi olduğunu ve bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre %10 daha fazla olduğunu söyledi.