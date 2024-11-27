Kaybolan Çiftin Sağlık Durumu İyiye Gidiyor - Son Dakika
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Sağlık

Kaybolan Çiftin Sağlık Durumu İyiye Gidiyor

Kaybolan Çiftin Sağlık Durumu İyiye Gidiyor

Antalya'da kaybolan 70 yaşındaki çiftin sağlık durumu iyileşiyor, AFAD ekibi tarafından kurtarıldılar.

27.11.2024 18:19
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Antalya'nın Akseki ilçesinde yayladan dönerken olumsuz hava koşullarının etkisiyle kaybolduktan sonra AFAD ekiplerince bulunan ve hastanede tedavisi süren 70 yaşındaki çiftin, sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Manavgat Devlet Hastanesi'ndeki kontrollerinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Mustafa ile eşi Naciye Akın'ın yanık ünitesindeki tedavisi sürüyor.

İl Sağlık Müdürü Behzat Özkan, hastanede çifti ziyaret ederek, çiçek takdim edip, geçmiş olsun dileklerini iletti. Naciye Akın, Özkan'a sarılarak, kendilerini hiç yalnız bırakmayan devlet yetkililerine teşekkür etti.

Akın çiftiyle sohbet eden Özkan, çiftin donmak üzereyken AFAD ekiplerince kurtarıldığını söyledi.

Çiftin tedavisinin süreceğini anlatan Özkan, "Doktorlarımız gerekli tedavilerini yapıyor, durumları iyiye gidiyor. AFAD tam zamanında müdahale ederek kurtarmış. İnşallah hastaneden yürüyerek uğurlayacağız, köylerinde de ziyaret edeceğiz. Kuzularını görmek istiyorum." dedi.

Yanık ünitesinin sorumlu hekimi Metin Yalçın da donmaya bağlı yanık sebebiyle hastaların tedavisine hızlı başladıklarını ifade etti.

Hastanın ikisinde de birinci ve ikinci dere yanıklar olduğunu anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Donmaya bağlı her ikisinin de yanıkları var. Pansumanlarını yapıyoruz. Hipotermiye bağlı kalp rahatsızlıkları olacaktır. Buna yönelik kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi işbirliğiyle en az üç hafta takibini planlıyoruz. Alev, sıcak su, kimyasal, elektrik ve donmaya bağlı yanıklar vardır. Donmaya bağlı yanıklarda yanan bölgenin dolaşımı bozuluyor, hücrelerin ölümüne yol açıyor. Donmaya bağlı yanıklarda 7 saat ve üzeri risklidir. Bu çiftimiz de 7 saatin üzerinde kalmışlar. Dün ve bugün pansumanlarını yaptık, stabil seyrediyor. 72 saat bizim için kritik, yanık derinliğinin oturduğu dönemdir."

"Kaybolan 8 ineğimi bulmuşlar çok sevindim"

Naciye Akın da yoğun karda kayboldukları gün AFAD ekibinin sesini duyunca çok mutluğu olduğunu, ilk andan itibaren kendileri için herkesin seferber olduğunu söyledi.

Bir an önce hayvanlarına kavuşmak istediğini anlatan Akın, "Hastaneye geldiğime göre çok iyiyim, bacaklarım hareket ediyor, ağrılarım da biraz azaldı. Kuzularımı, ineğin sütüyle büyüttüğümden çocuğum gibi. Onlara kavuşmayı çok istiyorum. O gün kaybolan 8 ineğimi bulmuşlar, çok sevindim. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun." dedi.

Akın, 2021'de çıkan Manavgat yangınında da seralarının, üç katlı evinin ve tarlalarının yandığını dile getirerek, "Devletimiz en güzel evi yaptı bize. Şimdi de çok iyi bakıyor." dedi.

Eşi Mustafa Akın ise tam umutlarını kaybettiği süreçte AFAD'ın ışığını gördüğünü belirterek, "Üzerimde telefon vardı ama elim uyuştuğu için kullanamadım. AFAD'ın ışığını görünce kurtuluyoruz diye sevindim. Bizim için sağlık ekibi hazır olmuş, hemen müdahale ettiler." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Kaybolan Çiftin Sağlık Durumu İyiye Gidiyor - Son Dakika

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