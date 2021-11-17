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Kaybolduktan 5 gün sonra İHA muhabirinin bulduğu yaşlı kadın yaşama tutunmaya çalışıyor - Son Dakika

Kaybolduktan 5 gün sonra İHA muhabirinin bulduğu yaşlı kadın yaşama tutunmaya çalışıyor

17.11.2021 21:42

Kaybolduktan 5 gün sonra İHA muhabirinin bulduğu yaşlı kadın yaşama tutunmaya çalışıyor Oğlu Aksoy, duygu dolu anlarla durumunu anlattı Hasta yatağından el sallayan yaşlı kadın, kendisine yemek yediren muhabirimize teşekkür etti 5 gün boyunca dağda aç susuz kalan Emine Aksoy'un yakınları...

Kaybolduktan 5 gün sonra İHA muhabirinin bulduğu yaşlı kadın yaşama tutunmaya çalışıyor

Oğlu Aksoy, duygu dolu anlarla durumunu anlattı

Hasta yatağından el sallayan yaşlı kadın, kendisine yemek yediren muhabirimize teşekkür etti

5 gün boyunca dağda aç susuz kalan Emine Aksoy'un yakınları hastane önünde yaşlı kadından gelecek sevindirici haberi bekliyor

DENİZLİ - Denizli'de oğluyla mantar toplamaya gittiği dağda kaybolan ve çalışmaları haber yapmak için bölgeye giden İhlas Haber Ajansı muhabiri tarafından 5 gün sonra sağ olarak bulunan Emine Aksoy, aşırı su kaybının vücudunda neden olduğu hasara karşı direniyor. Hasta yatağından el sallayarak iyi haberlerini bekleyen yakınlarına selam gönderen yaşlı kadın, kendisine yemek yediren muhabirimize teşekkür etti.

Denizli'ni Acıpayam ilçesi Benlik Mahallesinde 7 Kasım Pazar günü sabahı oğlu Osman Aksoy ile birlikte mantar toplamaya giden 78 yaşındaki Emine Aksoy, dağlık alanda kayboldu. Oğluyla farklı yönlere gittikten sonra bir daha haber alınamayan yaşlı kadının bulunması için ekipler, gönüllüler ve köylülerin katılımıyla gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarında, dağ taş aranan Ercek Dağı'nda Emine Aksoy'un herhangi bir izine rastlanılamadı. Arama çalışmalarının 100. saatinde bölgedeki faaliyetleri haber yapmak için giden İHA muhabiri Hüseyin Yılmaz, ormanlık alanda ekiplere ulaşmaya çalışırken günlerdir aranan Emine Aksoy'u yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. İlk olarak yaşlı kadının öldüğünü düşünen Yılmaz, kısa süre sonra yaşadığını anladığı yaşlı kadına su ve yiyecek ikram ederek ekiplerin bölgeye ulaşmasını sağladı.

Jandarma ve sağlık ekipleriyle birlikte bölgeye ulaşan Emine Aksoy'un oğulları büyük sevinç yaşarken; yaşlı kadın ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Düşme sonucu omzunda kırık oluşan ve uzun süre susuz kalması nedeniyle organlarında hasar oluşan Aksoy, Servergazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Omzundan başarılı bir operasyon geçiren Aksoy, aşırı su kaybının oluşturduğu rahatsızlıkların giderilmesi için yoğun bakım ünitesine tedavi altına alındı.

Hasta yatağından sevenlerine el salladı

Soğuk, yaşı ve aradan geçen 4,5 günlük sürenin ardından Emine Aksoy ile ümitlerin kesildiği anda ormanda Emine Aksoy'u bulan İHA muhabiri Hüseyin Yılmaz, tedavisi süren Aksoy ve hastane önünde ondan gelecek sevindirici haberi bekleyen ailesini ziyaret etti. Emine Aksoy'un sağlık durumu hakkında oğlu Osman Aksoy'dan bilgi alan Yılmaz, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Büyük bir hayati tehlike atlatan ve bulduğu otları tüketerek yaşama tutunabilen Emine Aksoy, geçirdiği zorlu sürece rağmen neşesiyle yakınlarına moral verdi. el sallayarak iyi haberlerini bekleyen yakınlarına selam gönderen Aksoy, "Yattım, oturdum. Bunlar bana kayısı verdiler, fındık yedirdiler. Domuzdan başka bir şey görmedim. Bir domuzları gördüm. Neden yattın diyorlar. Çalıların altına yattım kaldım" sözleriyle, güçlükle de olsa başından geçenleri anlatmaya çalıştı.

Annesi Emine Aksoy'un Cuma gününe kadar yoğun bakımda tutulacağını söyleyen Osman Aksoy, "Annem şuan yoğun bakımda, doktorlar umut verici ya da kırıcı bir şey söylemiyor. Uyku ilacı veriyorlardı şimdi ilacı vermeyi kesmişler. Cuma gününe kadar yoğun bakımda tutacaklarmış. 'Hayata alıştırmaya çalışacağız' dediler. Annem aç kaldığını söyledi, ot yiyip hayatta kaldığını ve su içemediğini söyledi. Allah'ıma binlerce şükürler olsun, sizin gibi kardeşlerim oldu. Allah sizlerden razı olsun. İnşallah hastaneden de sağ salim çıkar" dedi.

Kaybolduktan 5 gün sonra İHA muhabirinin bulduğu yaşlı kadın yaşama tutunmaya çalışıyor
Kaybolduktan 5 gün sonra İHA muhabirinin bulduğu yaşlı kadın yaşama tutunmaya çalışıyor
Kaybolduktan 5 gün sonra İHA muhabirinin bulduğu yaşlı kadın yaşama tutunmaya çalışıyor
Kaybolduktan 5 gün sonra İHA muhabirinin bulduğu yaşlı kadın yaşama tutunmaya çalışıyor

İhlas Haber Ajansı, Osman Aksoy, Acıpayam, Hastane, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Kaybolduktan 5 gün sonra İHA muhabirinin bulduğu yaşlı kadın yaşama tutunmaya çalışıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaybolduktan 5 gün sonra İHA muhabirinin bulduğu yaşlı kadın yaşama tutunmaya çalışıyor - Son Dakika
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