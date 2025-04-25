Kayıp Kardeşinin Kordon Kanıyla Hayata Tutundu

Adana'da 7 yaşındaki talasemi majör hastası Zeynep Bilge Uslu, kendisine umut olması için dünyaya gelen ve doğumundan 2 yıl sonra yaşamını yitiren kardeşinin kan bankasında saklanan kordon kanıyla hayata tutundu.

Mersin'de yaşayan Sabiha ve Yusuf Uslu çiftinin ilk çocukları Zeynep Bilge'ye henüz 7 aylıkken "Akdeniz anemisi" olarak da bilinen talasemi majör (kan hastalığı) teşhisi konuldu.

Doktorları, uzun yıllardır hastalığıyla ilgili sıkıntı yaşayan Zeynep Bilge'nin sağlığına kavuşabilmesinin yolunun nakil olduğunu belirtti.

Bunun üzerine aile, hem Zeynep Bilge'ye umut olması hem de birlikte büyümeleri için tüp bebek yöntemiyle bir çocuk daha dünyaya getirmeye karar verdi.

Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan Sabiha Uslu, Haziran 2022'de oğlu Mehmet Selim'i dünyaya getirdi ancak anne karnındayken kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek, rahatsızlığı nedeniyle 2 yaşında hayatını kaybetti.

Mehmet Selim'in doğumu sırasında alınan kordon kanı ise yaklaşık 3 yıl kan bankasında saklandı.

Kordon kanı Zeynep'e nakledildi

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kemik İliği Nakil Ünitesi'nde yapılan operasyonla Zeynep Bilge'ye vefat eden kardeşinden alınan ve kan bankasında saklanan kordon kanı nakledildi.

Mehmet Selim'in fotoğrafını başucundan ayırmayan Zeynep Bilge, nakille sağlığına kavuştu.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematolojisi Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Defne Ay Tuncel, AA muhabirine, hastanede 62. nakillerini başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Zeynep Bilge'nin naklinin başarılı şekilde gerçekleştirildiğini belirten Tuncel, "Hastamıza kardeşinden saf kordon kanı nakli yaptık ve tuttu. Müjdesini ailemizle paylaştık, mutluyuz. Hastalarımıza, miniklerimize şifa olmak bizim için çok kıymetli." dedi.

Tuncel, talasemi hastalığının teşhisinin 4-6 aylıkken konulmasının önemli olduğunu ve hastaların her ay düzenli kan alması gerektiğini dile getirdi.

Zeynep Bilge'nin ağır bir kan hastalığı yaşadığını anlatan Tuncel, şöyle devam etti:

"Akraba içi nakiller bizim için önemli ama hastamız tek çocuktu. Ailemizle görüşerek sağlıklı bir gen içeren bebek oluşturmak için bu yönteme karar verdik. Annemiz tüp bebek yöntemiyle hamile kaldı. Sağlıklı gen içeren bebeğimiz, hastamıza şifa olması için doğdu ancak ne yazık ki ağır bir kalp rahatsızlığıyla dünyaya geldi. Hastamızın uygun olduğu dönemde, kemik iliği ve sonrasında kordon kanının naklini gerçekleştirdik. Kardeşini yaşatmak için gerçekten çok uğraşıldı ama maalesef çok ağır bir kalp yetmezliğiydi ve vefatla sonuçlandı. Beraber gezsin, yaşasınlar istediler ama olmadı. Kardeşine umut oldu, onun sevinci içerisindeyiz."

Küçük yaşlarda gerçekleşen naklin başarı oranını artırdığını ifade eden Tuncel, Zeynep Bilge'nin durumunu izleyerek süreci planlı şekilde yönettiklerini anlattı.

Tuncel, herkesi kan ve kök hücre bağışına davet etti.

"Kardeşim artık benim vücudumda"

Kardeşinden alınan kordon kanıyla yaşama tutunan Zeynep Bilge de kendini iyi hissettiğini ifade ederek, "Kardeşim artık benim vücudumda, ikimiz birlikte yaşıyoruz. Herkes, bağış yapsın bizim gibi çocuklara umut olsun." dedi.

Anne Sabiha Uslu, ablasına umut olmak için dünyaya getirdiği evladını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

Zeynep Bilge'nin kardeşi sayesinde hayata tutunduğunu anlatan Uslu, "Kardeşi Zeynep Bilge'ye umut oldu. Çok mutluyuz. Şu an kardeşi, Zeynep Bilge'de yaşıyor. Artık Zeynep Bilge, Selim Bilge oldu. Kendisi de söylüyor 'Bir tarafım Selim, bir tarafım ben. Böyle yaşayacağız biz' diyor." diye konuştu.