Kayseri'de 24 yataklı palyatif bakım merkezi 6 ay önce hasta kabulüne başladı - Son Dakika
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Kayseri'de 24 yataklı palyatif bakım merkezi 6 ay önce hasta kabulüne başladı

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Kayseri\'de 24 yataklı palyatif bakım merkezi 6 ay önce hasta kabulüne başladı
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Kayseri Devlet Hastanesi bünyesindeki 24 yataklı Saffet Arslan Palyatif Bakım Merkezi, 6 ay önce hasta kabulüne başladı. Uzman doktor, hemşire, psikolog ve fizyoterapistlerden oluşan ekip, hastaların ağrısını azaltarak yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Kayseri Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren 24 yatak kapasiteli Saffet Arslan Palyatif Bakım Merkezi hastalara hizmet veriyor.

Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi'ndeki merkezde, alanında uzman doktor, hemşire, psikolog ve fizyoterapistlerden oluşan multidisipliner ekiple hastaların ağrı ve şikayetlerinin azaltılması hedefleniyor.

Tam donanımlı odaları ve sosyal alanlarıyla hasta ve refakatçilerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan merkez, bölgedeki palyatif bakım ihtiyacının karşılanmasında önemli rol üstleniyor.

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Birkin, AA muhabirine, bünyelerinde hizmet veren 24 yatak kapasiteli Saffet Arslan Palyatif Bakım Merkezi'nde hastalara kesintisiz ve multidisipliner sağlık hizmeti sunulduğunu söyledi.

Merkezin 6 ay önce Kayseri Devlet Hastanesi bünyesinde hasta kabulüne başladığını belirten Birkin, söz konusu hizmetin daha önce Erkilet'teki yerleşkede sunulduğunu, gelinen noktada ise merkez kampüsten ayrı ve müstakil bir binada devam ettirildiğini dile getirdi.

Merkezde yürütülen tedavi ve bakım süreçlerine ilişkin bilgi veren Birkin, "Palyatif bakım merkezimizin sorumlu hekimleri hastaların takibini gerçekleştiriyor. Bünyemizde psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve sosyal çalışmacıdan oluşan multidisipliner bir ekibimiz var. Hastalarımızın bakımlarını ise hemşirelerimiz ve klinik destek personellerimiz üstleniyor. Hastalarımızın ağrı çekmeden normal hayatlarını sürdürebilmelerini ve beslenme desteklerini sunarak ağrısız bir şekilde palyatif bakım hizmetini sunmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Merkezin sorumlu hekimi anestezi uzmanı Dr. Merve Aslı Yiğit de Sağlık Bakanlığının son yıllarda palyatif bakım servislerinin yaygınlaştırılması ve niteliğinin artırılması yönünde önemli adımlar attığını vurguladı.

Palyatif bakımda görev yapan sağlık personelinin mesleki ve duygusal yüküne değinen Yiğit, " Bizim hastalarımız uzun süre yattıkları için zaman içerisinde artık içimizden birisi gibi oluyorlar. Her bir hastamızın kaybıyla çok üzülüyoruz. Çünkü uzun süre yatan hasta bizden birisi gibi oluyor." dedi.

Yiğit, meslektaşlarının 10 Ekim Dünya Palyatif Bakım Günü'nü kutladı.

Merkezde annesi tedavi gören 66 yaşındaki Hatice Karaca da merkezin sunduğu konforlu ve profesyonel sağlık hizmeti sayesinde bakım sürecindeki zorlukları aştıklarını belirtti.

Merkezdeki doktor, hemşire ve tüm sağlık personelinin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Karaca, sunulan nitelikli hizmetten dolayı yetkililere ve çalışanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA
Devlet HastanesiSaffet ArslanKayseriHastaneSağlıkSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de 24 yataklı palyatif bakım merkezi 6 ay önce hasta kabulüne başladı - Son Dakika
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