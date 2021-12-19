Kayseri'de düzenlenen "4. Acil Tıp Günleri Oryantasyon Eğitimi" tamamlandı - Son Dakika

Kayseri Devlet Hastanesi 4. Acil Tıp Günleri Oryantasyon Eğitimi tamamlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Acil Tıp Günleri Oryantasyon Eğitimi", ülkenin farklı kentlerinden gelen acil tıp hekimlerinin katılımı ile Kayseri Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programda konuşan İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, ilk yardım ve acil müdahale konusunda eğitim almanın ve bu bilgileri güncellemenin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Bu bağlamda düzenlenen bu özel eğitimin katılımcılara faydalı bilgiler kazandıracağını kaydeden Benli, gelenek haline gelen bu eğitimlerin devam etmesini diledi.

Eğitim programında, kırmızı alan hastalarına yaklaşım, hasta yönetimi, yoğun bakım yatış kriterleri, yeni nesil sokak ilaçları, acilde güncellemeler ve özel acil durumları konularında oturum gerçekleştirildi.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emin Silay, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, Erciyes Üniversitesi Tip Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Kutay Taşdemir, Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. İlhan Şahin, sağlık idarecileri, doktorlar ve sağlık personeli katıldı.