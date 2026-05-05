Kayseri\'de El Hijyeni Eğitimi

05.05.2026 22:48
Kayseri Devlet Hastanesi'nde el hijyeni eğitimi yapıldı, 'El Hijyeni Şampiyonu Klinikleri' belirlendi.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde '5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü' dolayısıyla hastane personeline el hijyeni eğitim programı düzenlendi.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde '5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü' kapsamında Enfeksiyon Kontrol Komite Başkanı Uzm. Dr. Haydar Ürün tarafından, hastane idarecilerinin de katılımıyla hastane personeline yönelik bir eğitim programı yapıldı. Eğitim de açılış konuşmasını yapan Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Çöl, el hijyeninin önemi ile enfeksiyonlardan korunma yöntemlerine dikkat çekerek, hem hastane personelinin sağlığını hem de hastaların sağlığını korumak adına el hijyeninin vazgeçilmez bir unsur olduğunu vurguladı.

Eğitim kapsamında Enfeksiyon Kontrol Komite Başkanı Uzm. Dr. Haydar Ürün tarafından, el hijyeninin önemi ve enfeksiyonlardan korunma yöntemleri hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.

Programın devamında, 2025 yılı el hijyeni uyum oranı en yüksek olan 'El Hijyeni Şampiyonu Klinikleri' belirlenerek, 3. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi ile Ruh Sağlığı ve AMATEM klinikleri bu unvana layık görüldü. Geçen yılın şampiyonu olan bu birimlere, Başhekim Uzm. Dr. Ali Çöl ve hastane yöneticileri tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.

Gerçekleştirilen etkinlik; farkındalık oluşturması, bilgi düzeyini artırması ve kurumsal motivasyonu güçlendirmesi içeriğiyle dikkat çekerken, programa katkı sunan ve katılım sağlayan tüm personele teşekkür edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

