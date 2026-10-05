Kayseri'de hemşirelere palyatif bakım eğitimi Saffet Arslan Merkezi'nde başladı - Son Dakika
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Kayseri'de hemşirelere palyatif bakım eğitimi Saffet Arslan Merkezi'nde başladı

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Kayseri\'de hemşirelere palyatif bakım eğitimi Saffet Arslan Merkezi\'nde başladı
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Kayseri Devlet Hastanesine bağlı Saffet Arslan Palyatif Bakım Merkezi'nde Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı başladı. Kayseri ve ilçelerinde görev yapan hemşirelerin katıldığı program 23 Ekim 2026'da tamamlanacak ve başarılı kursiyerlere sertifika verilecek.

Kayseri Devlet Hastanesine bağlı Saffet Arslan Palyatif Bakım Merkezi bünyesinde, 5-23 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı başladı.

Kayseri ve ilçelerinde palyatif bakım alanında görev yapan hemşirelerin katılımıyla gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Derya Ayaydın yaptı. Programda kısa bir konuşma yapan Başhekimimiz Uzm. Dr. Ali Çöl, eğitime katılan kursiyerlere başarılar dileyerek, "Palyatif bakım; hastalarımızın yaşam kalitesinin artırılması, fiziksel ve psikososyal ihtiyaçlarının karşılanması açısından büyük önem taşıyan özellikli bir hizmet alanıdır. Bu alanda görev yapan sağlık çalışanlarımızın bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitimleri son derece önemsiyoruz. Eğitim programımızın mesleki gelişiminize katkı sağlamasını ve edindiğiniz bilgi ve deneyimlerin hastalarımıza sunduğunuz hizmetlere olumlu şekilde yansımasını temenni ediyorum. Programa katılan tüm kursiyerlerimize başarılar diliyor, eğitim sürecinde emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Teorik ve uygulamalı eğitimlerin yer aldığı program, 23 Ekim 2026 tarihinde tamamlanacak ve başarılı olan kursiyerlere sertifikaları verilecek.

Kaynak: İHA
Saffet ArslanKayseriEğitimSağlıkSon Dakika

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