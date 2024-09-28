Kayseri'de Kızın Midesinden 3.5 Kilo Saç Kılı Çıktı - Son Dakika
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Sağlık

Kayseri'de Kızın Midesinden 3.5 Kilo Saç Kılı Çıktı

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14 yaşındaki kız, zayıflama ve adet görmeme şikayetiyle ameliyata alındı, midesinden kıl yumağı çıkarıldı.

28.09.2024 11:56
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Kayseri'de 14 yaşındaki kızın midesinden 3 buçuk kilo saç kılı çıktı

Zayıflama ve adet görememe şikayeti ile geldi, midesinden ve bağırsağından çıkan şoke etti

KAYSERİ - Kayseri'de zayıflama ve adet görememe şikayetiyle doktora başvuran 14 yaşındaki kızın midesinden ve bağırsağından 3.5 kilo saç kılı çıkarıldı.

Kayseri'de yaşayan 14 yaşındaki bir kız, zayıflama ve adet görememe şikayeti ile Kayseri Şehir Hastanesine başvurdu. Doktor; kızın karnındaki şişliği tespit etmesi üzerine yaptığı uygulamada ile midesinin ve on iki bağırsağının tamamını kaplayan kıl yumağı tespit etti. Ardından Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahi Servisi'ne yönlendirilen kızı, Doç. Dr. Murat Kabaklıoğlu ameliyata aldı. Kızın midesindeki ve on iki bağırsağındaki 3.5 kiloluk kıl yumağı, başarılı bir ameliyat ile çıkarıldı.

"İlginç bir vaka"

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı'ndan Doç. Dr. Murat Kabaklıoğlu; vaka hakkında bilgiler vererek; "Bu vakamız ilginç bir vakaydı. 14 yaşında bir kız çocuğumuz. Zayıflama ve adet görmeme şikayetiyle doktora başvuruyor. Aile saç yediğini uzun zamandır biliyor ama muhtemelen hazmedileceğini düşündüğü için çok fazla önemsemiyorlar. Midede birikeceğini düşünemiyorlar. Bu yüzden de ne psikiyatrik yardım alıyorlar ne de doktora başvuruyorlar. Gittikleri doktor arkadaşta karındaki şişliği tespit ediyor. Görüntüleme yöntemleri ile midede kıl yumağı olduğunu tespit ederek bize yönlendiriyor. Bizde ameliyatını gerçekleştirdik. Midenin ve on iki bağırsak kısmının tamamını dolduran yaklaşık 3.5 kiloluk bir kıl yumağını ameliyat ile çıkardık" dedi.

"Aileler bunun hazmedileceğini sanmasınlar"

Ailelere uyarılarda bulunan Kabaklıoğlu; "Biz buna bezoar diyoruz. Bezoar dediğimiz şey midede hazmolmayacak, tırnak, kıl yumağı, battaniye, yün ve ipliktir. Bu tür vakalarda vardı. Böyle bir şey olduğu zaman aileler bunun hazmedileceğini sanmasınlar. Bunlar birikiyor. Uzun zaman birikince başka sıkıntılara yol açabiliyor. Zayıflama, vitamin eksikliği, gelişme geriliğine yol açabiliyor. Bu tür vakalar varsa öncelikle birikip birikmediğinin tespiti gerekiyor. İkinci olarak da mutlaka psikiyatrik yardım alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kayseri\'de Kızın Midesinden 3.5 Kilo Saç Kılı Çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Kayseri'de Kızın Midesinden 3.5 Kilo Saç Kılı Çıktı - Son Dakika

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