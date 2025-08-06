Kayseri\'de Yeni Artroskopi Kulesi

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'ne alınan yeni artroskopi kulesi ile daha konforlu ameliyatlar gerçekleştirilecek.

ERÜ Tıp Fakültesinden yapılan açıklamaya göre, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdal Uzun, bölüme kazandırılan cihazın yüksek çözünürlüklü görüntüleme sistemi, gelişmiş ışık kaynakları ve ergonomik yapısıyla ekibe kolaylık sağlayacağını ifade etti.

Operasyon sırasında detayların daha net görülmesine olanak tanırken, işlem süresinin de kısalacağını anlatan Uzun, cihazın eğitim ve asistan yetiştirme sürecinde de faydalı olacağını belirtti.

Uzun, kliğine kazandırılan cihazın, hastalara sunulan hizmeti artırdığını ve cerrahi süreçlerin daha verimli hale geldiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğimizde, omuz, diz ve ayak bileği eklemleri başta olmak üzere, ülkemizde sınırlı sayıda merkezde gerçekleştirilebilen kalça artroskopisi dahil, çok sayıda artroskopik cerrahi başarıyla uygulanmaktadır. Yoğun hasta yüküne rağmen, minimal invaziv (küçük kesi) cerrahinin sunduğu avantajları yeni cihazımız sayesinde artık daha ileri düzeyde sunabileceğiz."