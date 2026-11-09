Kayseri Devlet Hastanesi'nde organ bağışı için sağlık personeline eğitim verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri Devlet Hastanesi'nde organ bağışı için sağlık personeline eğitim verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Devlet Hastanesi\'nde organ bağışı için sağlık personeline eğitim verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kayseri Devlet Hastanesi'nde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında sağlık personeline organ bağışının önemi ve bağış süreçleri hakkında eğitim verildi. Hastalara ve hasta yakınlarına broşür dağıtılarak karekod ve e-Devlet üzerinden organ bağışı beyanı anlatıldı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında organ bağışının önemine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla eğitim ve bilgilendirme etkinlikleri gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, hastanede görev yapan Anestezi Uzmanı Dr. Mehmet Can Özbaş tarafından sağlık personeline yönelik organ bağışının önemi, organ naklinin hayat kurtarıcı rolü ve bağış süreçleri hakkında bilgilendirici bir eğitim verildi. Eğitime hastane yöneticileri ve sağlık çalışanları katılım sağladı. Ayrıca hastaneye muayene ve tedavi amacıyla başvuran hasta ve hasta yakınlarına, ilgili birimlerde görevli personel tarafından organ bağışı konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Hazırlanan bilgilendirici broşürler dağıtılarak organ bağışının önemi anlatıldı. Vatandaşlara karekod aracılığıyla ilgili bilgilere erişim ve e-Devlet üzerinden organ bağışı beyanında bulunma süreçleri hakkında rehberlik edildi.

Gerçekleştirilen etkinliklerle organ bağışı konusunda toplumda bilinç oluşturulması, gönüllü bağışın teşvik edilmesi ve daha fazla insanın hayata tutunmasına katkı sağlanması hedeflendi.

Kaynak: İHA
Organ Bağışı HaftasıDevlet HastanesiE-DevletKayseriSağlıkYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı Fark tam 12 puan Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı! Fark tam 12 puan
Ünlü oyuncu Şafak Karali son yolculuğuna uğurlandı Cenazede tek ünlü vardı Ünlü oyuncu Şafak Karali son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede tek ünlü vardı
Fatma Betül Sayan Kaya’nın ardından yeni iddia: 60 milletvekilinden, 30 bakandan bahsediliyor Fatma Betül Sayan Kaya'nın ardından yeni iddia: 60 milletvekilinden, 30 bakandan bahsediliyor
Polis, öğretmen, doktor 2027 memur zammında yeni tablo Polis, öğretmen, doktor! 2027 memur zammında yeni tablo
Galatasaray’dan gönderilmişti 5 yıl sonra milli takıma çağrıldı Galatasaray'dan gönderilmişti! 5 yıl sonra milli takıma çağrıldı
16:55
Özgür Özel ile ne konuştular Aliyev cephesinden ilk açıklama geldi
Özgür Özel ile ne konuştular? Aliyev cephesinden ilk açıklama geldi
16:49
İşte İzmir’deki patlamanın nedeni Şirketten açıklama geldi
İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi
16:48
İzmir’deki fabrika patlamasında can kaybı 10’a yükseldi
İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 10'a yükseldi
16:30
Candan Yüceer AK Parti’ye mi geçiyor İlk açıklama geldi
Candan Yüceer AK Parti'ye mi geçiyor? İlk açıklama geldi
16:12
Bakan Göktaş’a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı
Bakan Göktaş'a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı
16:10
HABAŞ’taki facia sonrası korkulu bekleyiş Vatandaşlar sinir krizi geçirdi
HABAŞ'taki facia sonrası korkulu bekleyiş! Vatandaşlar sinir krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 17:20:49. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri Devlet Hastanesi'nde organ bağışı için sağlık personeline eğitim verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android