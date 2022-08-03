Dr. Ahmet İnal'dan 'post Covid sendromu' uyarısı - Son Dakika
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Dr. Ahmet İnal'dan 'post Covid sendromu' uyarısı

03.08.2022 11:27
Dr. Ahmet İnal'dan 'post Covid sendromu' uyarısı

KAYSERİ Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İnal, "Çoğunlukla Covid-19'un hafif seyrettiğini görüyoruz fakat 'post Covid' dediğimiz durum devam edebiliyor.

KAYSERİ Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İnal, "Çoğunlukla Covid-19'un hafif seyrettiğini görüyoruz fakat 'post Covid' dediğimiz durum devam edebiliyor. Bu hastalığı ağır geçiren kişilerde organ tutulmaları, diyabet ve hipertansiyon gibi hastalıklar seyrek de olsa görülüyor" dedi.

ERÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İnal, koronavirüste hem vaka hem de ölü sayılarının arttığını belirtti. Dr. İnal, "Çoğunlukla Covid-19'un hafif seyrettiğini görüyoruz fakat 'post Covid' dediğimiz durum hala devam edebiliyor. Bu hastalığı ağır geçiren kişilerde; organ tutulmaları, diyabet ve hipertansiyon gibi hastalıklar seyrek de olsa görülüyor. Bu hastalık sonrasında kişilerde ayrıca dikkat eksikliği, adet düzensizliği ve kronik yorgunluk gibi semptomlarla karşılaşıldığına dair veriler var. Bu yüzden şu an koronavirüs geçirenlerin, 'post Covid sendromu'ndan çekinmelerinde fayda var" dedi.

'SON DÖNEMDE BOĞAZ AĞRISI ÇOK SIK GÖRÜLÜYOR'

Kapalı alanlarda maske takılmasını da öneren ve aşı uyarısı yapan Dr. Ahmet İnal, "Eğer aşı tereddüdü yaşayan insanlar varsa yerli aşımız Turkovac'ı yaptırabilir. Turkovac oldukça kaliteli bir aşı. Bu veriler ile de kanıtlandı dolayısıyla Turkovac aşımızı da aşılanma zamanı gelen insanlarımızın yaptırmasında fayda olduğunu düşünüyoruz. Son dönemde daha çok boğaz ağrısı, ateş ve burun akıntısı gibi etkiler sık görülüyor. Bu bir nevi grip ve benzeri bir sendrom şeklinde görülüyor. Bu hastalık grip ile de karıştırılabiliyor. Bu semptomların 1 haftalık süre içinde azalıp, kaybolduğunu gözlemliyoruz" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Koronavirüs, Ahmet İnal, Erciyes, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Dr. Ahmet İnal'dan 'post Covid sendromu' uyarısı - Son Dakika

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