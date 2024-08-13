Kayseri Valiliği: Kaçak sünnet sonucu yaşanan komplikasyonlarla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Sağlık

Kayseri Valiliği: Kaçak sünnet sonucu yaşanan komplikasyonlarla ilgili soruşturma başlatıldı

Kayseri Valiliği, 7 yaşındaki çocuğun kaçak sünnet sonucu yaşadığı komplikasyonlarla ilgili açıklama yaptı. İddiaların incelendiği ve soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, sünnetin yapıldığı sağlık kabininin yetkisiz olduğu ve sünnetçinin açığa alındığı ifade edildi.

13.08.2024 13:40
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Kayseri Valiliğinden, 7 yaşındaki çocuğun "kaçak sünnet soncu cinsel organından olduğu" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, ulusal basın ve bazı sosyal medya platformlarında yer alan "Kaçak sünnet hayat kararttı" başlıklı habere ilişkin iddialar hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, incelenme sonucu Develi ilçesinde bulunan özel bir sağlık kabininde 18 Temmuz'da kamuda görevli H.Ç. tarafından yapılan sünnet işleminden bir süre sonra gelişen kangren komplikasyonu ile ailenin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurduğu kaydedildi.

Sünnetin yapıldığı özel sağlık kabininin yetkisiz işlem neticesinde kapatıldığı ve sünnet yaptığı iddia edilen H.Ç'nin Develi Kaymakamlığı tarafından açığa alındığı belirtilen açıklamada, "Develi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgisi olan 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. Adli ve idari tahkikata başlanmıştır. Hastanın tedavisine Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Kayseri Valiliği: Kaçak sünnet sonucu yaşanan komplikasyonlarla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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