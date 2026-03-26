Kemal Kılıç'ın Erken Müdahale ile İyileşmesi - Son Dakika
Kemal Kılıç'ın Erken Müdahale ile İyileşmesi

Kemal Kılıç\'ın Erken Müdahale ile İyileşmesi
26.03.2026 11:05
Gaziantep'te inme geçiren Kemal Kılıç, erken müdahale ile sağlığına kavuştu.

Gaziantep'te yaşayan 68 yaşındaki Kemal Kılıç, geçirdiği inme sonrası hastanede uygulanan erken müdahaleyle sağlığına kavuştu.

Bir süredir konuşma bozukluğu ve zaman zaman bilinç kaybı yaşayan Kılıç, kıraathanede arkadaşlarıyla oturduğu sırada fenalaşarak bayıldı. Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırılan Kılıç, burada tedavi altına alındı.

Nöroloji yoğun bakım ünitesinde yapılan değerlendirmede inme teşhisi konulan Kılıç'a, damardaki pıhtının eritilmesi amacıyla trombolitik (pıhtıda kullanılan ilaç tedavisi) tedavisi uygulandı. Yaklaşık 13 gün süren tedavi sürecinin ardından Kılıç sağlığına kavuştu.

Nöroloji Uzmanı Dr. Ramazan Şencan, AA muhabirine, inmede erken müdahalenin hayati önem taşıdığına dikkati çekti.

Hastanın zamanında hastaneye ulaştırılması sayesinde ciddi bir riskin atlatıldığını belirten Şencan, büyük damar tıkanıklıklarında ölüm oranlarının yüksek seyrettiğini ifade etti.

İnme belirtilerinin ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan Şencan, "Konuşma bozukluğu, yüz kayması, kol ve bacakta güçsüzlük ile denge kaybı gibi durumlarda hastaların vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurması gerekir." dedi.

Kemal Kılıç ise yeniden sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getirerek, "Masadan kalkamadım, ayağımı hareket ettiremedim. Sonrasında bayılmışım. Tedavi sürecim çok iyi geçti, şimdi kendimi iyi hissediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Kemal Kılıç'ın Erken Müdahale ile İyileşmesi - Son Dakika

SON DAKİKA: Kemal Kılıç'ın Erken Müdahale ile İyileşmesi - Son Dakika
