Kemalpaşa'da Çocuklara Ağız ve Diş Sağlığı Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Kemalpaşa'da Çocuklara Ağız ve Diş Sağlığı Projesi

Kemalpaşa\'da Çocuklara Ağız ve Diş Sağlığı Projesi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, 3-6 yaş arası çocukların ağız ve diş sağlığı için tarama ve eğitim projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında ilçedeki anaokulu ve kreşlerde eğitim gören çocuklara ve velilere yönelik eğitimler gerçekleştirilecek. Ayrıca ağız ve diş taramaları yapılacak ve erken teşhisle tedavi için çocuklar en yakın sağlık merkezlerine yönlendirilecek.

04.03.2024 20:35  Güncelleme: 20:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, 3-6 yaş arası çocukların ağız ve diş sağlığı için tarama ve eğitim projesi hayata geçirildi.

Projenin tanıtımı için Kemalpaşa 75. Yıl Anaokulu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Musa Sarı, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi iş birliğinde başlatılan projeyle toplumun ağız ve diş sağlığının geliştirilmesini, sağlıkta fırsat eşitliğinin sağlanmasını amaçladıklarını belirtti.

İlçedeki anaokulu ve kreşlerde eğitim gören 3-6 yaş grubu çocuklar, velileri ve anne adaylarına yönelik eğitimlerin gerçekleştirileceğini aktaran Sarı, ağız ve diş taramalarının da yapılacağını, taramalar sayesinde erken teşhisle tedavi için çocukların en yakın ağız ve diş sağlığı merkezlerine yönlendirileceğini ifade etti.

Toplantıda velilere ve öğretmenlere bilgilendirme yapıldı, öğrencilere diş macunu ile diş fırçası dağıtıldı.

Kaynak: AA

İzmir, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kemalpaşa'da Çocuklara Ağız ve Diş Sağlığı Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Tayland'da Hamile Kadın Aracın Arka Koltuğunda Doğum Yaptı
    20:41 Tayland'da Hamile Kadın Aracın Arka Koltuğunda Doğum Yaptı

    Tayland'ın Ayutthaya eyaletinde bir sürücü, sancı çeken hamile kadına yardım etmek üzere aracına aldı. Hamile kadın, hastaneye 300 metre kala aracın arka koltuğunda doğum yaptı. Doğum anları bir yolcu tarafından kaydedilirken, anne ve bebeğe ilk müdahale hastanenin önünde gerçekleştirildi. Anne ve bebeğin sağlık durumları iyi olduğu belirtilirken, sürücü tanımadığı kadına maddi yardımda bulundu.

  • Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ulusal Yenidoğan İşitme Referans Merkezi kuruldu
    18:07 Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ulusal Yenidoğan İşitme Referans Merkezi kuruldu

    Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2021 yılında kurulan Ulusal Yenidoğan İşitme Referans Merkezi, bebeklerin işitme kaybı sonrası yaşayabileceği olumsuzlukları önlemek için çalışmalar yapıyor. Merkezde yapılan işitme testleri sayesinde erken tanı konularak tedaviye yönlendirilen bebeklerin sayısı artıyor. Ayrıca, çocuklarda konuşma bozukluğu veya gecikmesi olanlarda da işitme değerlendirmesi yapılıyor. Merkezin hedefi, işitme kaybında erken tanı ve tedaviyi sağlamaktır.

  • Riskli gebeliği bulunan kadın ambulans helikopterle sevk edildi
    17:21 Riskli gebeliği bulunan kadın ambulans helikopterle sevk edildi

    Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Zehra Özgür, riskli gebeliği nedeniyle ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi. 9'uncu çocuğuna hamile olan Özgür, Silopi Devlet Hastanesi'nde sezaryen için müdahale edildi ancak hayati tehlikesi bulunması üzerine tam teşekküllü bir hastaneye nakledildi. Ambulans helikopterle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen kadının durumu ise bilinmiyor.

  • Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Başladı
    16:51 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Başladı

    Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ev sahipliğinde düzenlenen Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı başladı. Çevre illerden gelen 12 sağlık personeli eğitime katıldı. Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Yakup Çetinkaya, eğitim programlarının sağlık hizmetlerinin kalitesinde önemli bir rol oynadığını belirtti. Eğitim programı, yoğun bakım hemşireliği konusunda sunumlarla devam edecek ve başarılı olan katılımcılara Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika verilecektir.

  • Nazilli'de farkındalık yürüyüşü düzenlendi
    16:45 Nazilli'de farkındalık yürüyüşü düzenlendi

    Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 4 Mart Dünya Obezite Günü etkinlikleri kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe Belediye Başkan Vekili Esin Ülkü Beyazıt, kamu kurumlarının temsilcileri, sağlık çalışanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İlçe Sağlık Müdürü Şule Akbaş, obezitenin çağın en önemli sağlık sorunu olduğunu belirterek, sağlıklı beslenme ve sporun obezite ile mücadelede önemli olduğunu vurguladı.

  • Acun Ilıcalı, sakatlanan Nagihan Karadere'nin son durumunu anlattı: Baş başa konuşacağız, kararı kendi verecek
    15:58 Acun Ilıcalı, sakatlanan Nagihan Karadere'nin son durumunu anlattı: Baş başa konuşacağız, kararı kendi verecek

    Survivor All Star yarışmacılarından Nagihan Karadere, önceki gün oynanan dokunulmazlık oyununda sakatlanarak hastaneye kaldırıldı. Nagihan'ın durumuyla ilgili konuşan Acun Ilıcalı "Baş başa bir konsey yapacağız. Devam edip etmeme kararını kendisi verecek" dedi.


21:41 İstanbul ve çevresinde hissedilen bir deprem oldu. İstanbul ve çevresinde hissedilen bir deprem oldu.
21:06 ABD’nin İsrail büyükelçiliği personeli Kudüs’te ölü bulundu ABD'nin İsrail büyükelçiliği personeli Kudüs'te ölü bulundu
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası muhalefete yüklendi: Emeklilerimizin kafasını karıştırıyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası muhalefete yüklendi: Emeklilerimizin kafasını karıştırıyorlar
17:50 Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde 3 aydır maaş alamayan işçiler isyan bayrağını çekti Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 3 aydır maaş alamayan işçiler isyan bayrağını çekti
17:33 Tokat Valisi: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin durumu iyi Tokat Valisi: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin durumu iyi
19:44 Taner Tolga Tarlacı GKRY’de tutulduğu cezaevinden Yasin Obuz’a seslendi: Çok kötü durumdayım, beni çıkar Taner Tolga Tarlacı GKRY'de tutulduğu cezaevinden Yasin Obuz'a seslendi: Çok kötü durumdayım, beni çıkar
19:43 Eşi ve engelli oğlunu katleden yaşlı adamın cinayeti işleme sebebi emekli maaşı çıktı Eşi ve engelli oğlunu katleden yaşlı adamın cinayeti işleme sebebi emekli maaşı çıktı
19:29 Karabük’te genç kadın sitenin duvarından düşerek yaşamını yitirdi Karabük'te genç kadın sitenin duvarından düşerek yaşamını yitirdi
19:06 ’’Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek’’ iddiasına Mehmet Altınöz’den jet yalanlama: Bu tür iddiaları şiddetle kınıyoruz ''Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek'' iddiasına Mehmet Altınöz'den jet yalanlama: Bu tür iddiaları şiddetle kınıyoruz
18:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü çembere alıyoruz, bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi çözüme kavuşturacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü çembere alıyoruz, bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi çözüme kavuşturacağız
17:54 Bahçeli’den Filistin mesajı: Bıçak kemiğe dayandı, gerekirse Türkiye her ihtimali masaya koyup restini çekmeli Bahçeli'den Filistin mesajı: Bıçak kemiğe dayandı, gerekirse Türkiye her ihtimali masaya koyup restini çekmeli
17:22 Mecidiyeköy’de yürüyen merdiven arızası: 3 kişi yaralandı Mecidiyeköy'de yürüyen merdiven arızası: 3 kişi yaralandı
17:18 Apple Türkiye, tüm ürünlerine zam yaptı Apple Türkiye, tüm ürünlerine zam yaptı
17:03 Lüks otomobilde tabancayla poz veren sosyal medya fenomeni gözaltına alındı Lüks otomobilde tabancayla poz veren sosyal medya fenomeni gözaltına alındı
16:28 Arda Güler, Real Madrid’den Milan’a transfer oluyor Arda Güler, Real Madrid'den Milan'a transfer oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2024 21:48:54. #1.11#
SON DAKİKA: Kemalpaşa'da Çocuklara Ağız ve Diş Sağlığı Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement