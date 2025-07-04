Kene nasıl tespit edilir? Profesörden açık renkli örtü tüyosu - Son Dakika
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Sağlık

Kene nasıl tespit edilir? Profesörden açık renkli örtü tüyosu

Kene nasıl tespit edilir? Profesörden açık renkli örtü tüyosu
04.07.2025 13:04
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin, kenelerin titreşime karşı duyarlı olduğunu belirterek, örtüyle yapılacak basit bir testle kene varlığının tespit edilebileceğini söyledi.

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artmasıyla birlikte kene popülasyonu da artmaya devam ediyor. Orta Anadolu'da artan hava sıcaklıklarıyla beraber yoğunlaşan kene vakaları, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı riskini de beraberinde getiriyor.

Açık alanlarda kene varsa bunun nasıl tespit edilebileceğini anlatan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin, insanların yeşillik alanda açık renkli bir örtünün üzerinde biraz hareket ederek bölgede kene varsa tespit edebileceğini söyleyerek, "Örtüyü serdikten sonra üzerine çıkıp biraz hareket edildiğinde, bölgede herhangi bir kene varsa yapılan titreşimden kaynaklı olarak yüksek ihtimalle gelecektir" dedi.

Kene nasıl tespit edilir? Profesörden açık renkli örtü tüyosu

"BEYAZ ÖRTÜYLE TESPİT EDİLEBİLİR"

Prof. Dr. Çetin, kenelerle ilgili en önemli tedbirlerden birinin alanda kene olup olmadığını tespit etmek olduğunu belirterek, "Alınması gereken en önemli tedbirlerden bir tanesi bulunduğumuz alanda kene popülasyonunun olup olmadığını önceden tespit etmektir. İnsanlar, tabii ki piknik yapıp açık alanlarda aktivitelerle uğraşacak ve sosyalleşecekler. Aktivite yapacakları esnada alana açık renkli veya beyaz bir örtü serdiklerinde eğer o alanda kene varsa tespit edilebilmektedir.

Kene nasıl tespit edilir? Profesörden açık renkli örtü tüyosu

Örtüyü serdikten sonra üzerine çıkıp biraz hareket edildiğinde, bölgede herhangi bir kene varsa yapılan titreşimden kaynaklı olarak o alana bir insanın veya hayvanın geldiğini düşünüp örtüye doğru geldiğini görebiliriz. Eğer ortamda kene varsa yüksek ihtimalle gelecektir. Ancak gelmemesi, o ortamda kene yok manasına gelmez. Bulunduğumuz ortamda kene varsa mutlaka haberdar olur ve oradan ayrılırız. Açık renk giysiler, pantolon tarzı vücudu örtecek giysi, uzun kollu gömlek, kolları manşetli ve düğmelenebilir olması tercih edilebilir. Eğer bulunduğumuz bölgede kene varsa kendi ve birlikte aktivite yaptığımız insanların kıyafetlerinde fark edip, kene vücuda yapışmadan ondan kurtulma ihtimalimiz vardır" dedi.

Kene nasıl tespit edilir? Profesörden açık renkli örtü tüyosu

"KENE BİR İNSANDAN MUTLAKA KAN EMMEK ZORUNDA"

Bölgede aç bir kene varsa bireyin keneyi bulmasına gerek kalmadan kenenin bireyi bulacağını söyleyen Çetin, "Pantolon paçalarını çorap içerisine geçirmek, vücuda gelebilecek kenelerin pantolon paçasından vücudumuza girmemesi açısından önemli bir tedbirdir. Kenelerin yumurtadan çıktıktan sonra larva, nimf ve erişkin olmak üzere üç fazı vardır. Bu aşamaların her birinde kene, mutlaka ya bir hayvan ya da bir insandan kan emmek zorunda. Eğer aç bir kene varsa sizin keneye gitmenize gerek kalmadan o size gelecektir. Size gelecek kene sayısını söylemek mümkün değildir. Ancak sizin orada olduğunuzu hisseden onlarca kene size doğru gelecektir. Sadece bir kene tutunacak diye bir şey yoktur. Bir insanın üzerine onlarca kene tutunup kan emmeye başlayabilir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kene nasıl tespit edilir? Profesörden açık renkli örtü tüyosu - Son Dakika

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