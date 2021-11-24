Kepeğe karşı kullanılan termal su akademik olarak tescillendi - Son Dakika

Türk Bilim insanları insanların en büyük saç problemlerinin başında gelen kepekle mücadele için termal suları kullandı. Biota Ar-Ge Laboratuvarları tarafından gerçekleştirilen çalışmanın makalesi İtalya'da bilimsel bir dermatoloji dergisi tarafından kabul edildi.

Biota Ar-Ge Laboratuvarları tarafından Türkiye'de çıkarılan bir termal su kullanılarak ilk kez geliştirilen ürünün klinik etkinlik verileri Avrupa'da yayınlandı. Yoğun kükürtlü Bolu Göynük termal suyu ile güçlendirilmiş Bioxcin Aqua-Thermal kepek şampuanının klinik etki araştırması Dermatolog Doç. Dr. Erkin Pekmezci tarafından gerçekleştirilmişti. Yapılan çalışmanın sonuçları İtalyan 'Esperienze Dermatologiche' adlı bilimsel dergi tarafından kabul edildi: 'Cosmetic antidandruff shampoo found far more effective than ketokonazole shampoo: probable contribution of thermal mineral water' isimli makale ile 'Bioxcin Aqua-Thermal kepek karşıtı şampuanın, kepeğe karşı yüzde 100'e kadar etkili olduğu bilimsel olarak da onaylandığı açıklandı.

KEPEK VE KAŞINTIYA KARŞI YÜKSEK KLİNİK ETKİNLİK

Hekim gözlem çalışmasına 15 kadın, 15 erkekten oluşan ve yoğun kepek sorunu yaşayan toplam 30 gönüllü katıldı. Araştırma ile ilgili konuşan Biota Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Türkoğlu, "Kükürt içerikli Bolu Göynük termal suları ile geliştirdiğimiz ürünümüz Sağlık Bakanlığı bildirimleri yapıldıktan sonra Doç. Dr. Erkin Pekmezci tarafından basit ve yoğun kepek sorunu yaşayan kişilerde test edildi. Teste katılan gönüllülere, şikayetlerine özel olarak hazırlanmış bir şampuan verileceği belirtildi. Kontrol grubunda ise yine aynı şikayetlerde kullanılan medikal bir kepek şampuanının yer aldığı çalışmada, katılımcılardan verilen şampuanı bir hafta içinde 2-3 gün arayla toplamda üç kez uygulaması ve her kullanımda 3-4 dakika saçlarını köpüklü olarak beklettikten sonra durulaması istendi. Ürünlerin uygulanmasının öncesinde ve sonrasında pullanma, kabuklanma, kızarıklık ve kaşıntı parametrelerine göre değerlendirme yapıldı. Sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda test edilen her iki ürünün de kızarıklık, pullanma, kabuklanma ve kaşıntı açısından anlamlı iyileşme seviyelerinde olduğu gözlenirken, Bioxcin Aqua-Thermal Şampuan'ın medikal şampuana göre daha yüksek bir etkisinin olduğu saptandı. Klinik testler sonrası kepek şampuanının, kepek ve yoğun kepek sorunlarında yüzde 100'e varan etkilerinin olduğu görüldü." İfadelerini kullandı.