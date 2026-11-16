Kepez Belediyesi uzmanı Dr. Gözeten diyabette erken teşhisin önemine dikkat çekti

Dünya Diyabet Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi Dahiliye Uzmanı Dr. Mehmet Gözeten, diyabette erken teşhisin, doğru beslenmenin ve düzenli fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekti.

Günümüzde görülme sıklığı giderek artan kronik hastalıkların başında gelen diyabet, yol açtığı komplikasyonlarla hem yaşam süresini hem de yaşam kalitesini olumsuz etkileyebiliyor. Diyabet konusunda toplumsal farkındalığın artırılması ve erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla 14 Kasım Dünya Diyabet Günü ve Diyabet Farkındalık Haftası kapsamında Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi Dahiliye Uzmanı Dr. Mehmet Gözeten, önemli açıklamalarda bulundu. Diyabetin temel olarak kan şekeri yüksekliğiyle karakterize bir hastalık olduğunu, Tip 1 diyabet, Tip 2 diyabet ve gebelik diyabeti gibi farklı türleri bulunduğunu belirtti.

"Diyabette hareketsiz yaşama dikkat"

Diyabet tanısının hekim tarafından uygun testler ve değerlendirmelerle kesinleştirildiğini, hastanın durumuna uygun tedavi yönteminin belirlenmesinin önemine işaret etti. Obezite ve hareketsiz yaşamın diyabet açısından en önemli risk faktörleri arasında yer aldığını ifade ederek, hastalıktan korunmada sağlıklı yaşam alışkanlıklarının büyük önem taşıdığını bildirdi. İşlenmiş ve hazır gıdalardan uzak durulması, beslenmede kalori kontrolünün sağlanması ve fiziksel aktivitenin artırılması gerektiğini de belirten Dr. Gözeten, düzenli egzersizin diyabet riskini önemli ölçüde azaltabileceğine dikkat çekti. Diyabetin yalnızca ileri yaşlarda görülen bir hastalık olmadığının altını çizen Dr. Gözeten, Tip 1 diyabetin daha çok çocukluklar, Tip 2 diyabetin ise genellikle orta ve ileri yaşlarda ortaya çıktığını ifade etti.

"Tedavide birlikte hareket edilmeli"

Diyabet tedavisinin yalnızca hekimin yürüttüğü bir süreç olmadığını vurgulayan Dr. Gözeten, başarılı bir tedavi için hasta, hasta yakınları, diyabet hemşiresi ve hekimin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. Hastaların diyabet hastalığına uygun beslenmesi, basit şekerlerden ve işlenmiş gıdalardan uzak durması, düzenli spor yapması ve kendilerine verilen ilaçları aksatmadan kullanması gerektiğini belirten Dr. Gözeten, tedavi başarısında hastanın tedavi sürecine aktif katılımının büyük önem taşıdığını da dile getirdi.

Dr. Mehmet Gözeten, diyabetle mücadelede erken tanı, sağlıklı beslenme, düzenli hareket ve tedaviye uyumun hayati önem taşıdığını belirterek, toplumun diyabet konusunda bilinçlenmesinin hastalığın yol açabileceği ciddi sağlık sorunlarının önlenmesinde önemli rol oynadığını kaydetti.