Keratokonusun Erken Tanısı Hayati Önem Taşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Keratokonusun Erken Tanısı Hayati Önem Taşıyor

Keratokonusun Erken Tanısı Hayati Önem Taşıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi uzmanları, keratokonus için erken tanının önemine dikkat çekti.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniğinde görevli uzmanlar, özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde başlayan görme sorunlarının keratokonusun habercisi olabileceğini belirterek erken tanının önemine dikkati çekti.

Uzman Dr. Yusuf Evcimen ve Uzman Dr. Burhan Başkan korneanın öne doğru sivrilip incelmesiyle ortaya çıkan keratokonus hastalığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Evcimen, keratokonusun gözün ön kısmındaki şeffaf kornea tabakasının öne doğru dikleşmesiyle ortaya çıktığını söyledi.

Hastalığın oluşumunda genetik ve çevresel faktörlerin etkili olduğunu belirten Evcimen, ailesinde keratokonus bulunan kişilerde hastalık riskinin arttığını ifade etti.

Van ve çevresinde güneş ışınlarının yoğun olması ve alerjik göz hastalıklarının sık görülmesinin de hastalığın görülme sıklığını artırabileceğini belirten Evcimen, şunları kaydetti:

"Göz alerjilerinin neden olduğu kaşıntı gözlerin sürekli ovuşturulmasına yol açıyor. Bu durum keratokonus açısından önemli bir risk oluşturuyor. Özellikle bahar aylarında artan göz kaşıntısı nedeniyle gözlerin ovuşturulmaması gerekiyor. Gözlerimizi kaşımak yerine bol soğuk suyla yıkamak veya soğuk kompres uygulamak gerekiyor. Keratokonus hastaları çoğunlukla bulanık görme şikayetiyle başvuruyor. Gözlük numarasının sık değişmesi ve gözlük kullanılmasına rağmen net görülememesi de hastalığın belirtileri arasında bulunuyor. Genç hastaların yakından takip edilmesi gerekiyor. Erken dönemde tanı konulan ve görme seviyesi iyi olan genç hastalarda tedaviyle görme kalitesi korunabiliyor."

Hastanenin tedavi kapasitesi artırılacak

Uzman Dr. Burhan Başkan da keratokonus hastalarına uygulanan tedaviler hakkında bilgi vererek, "Şu anda mevcut ameliyathane sayımızı yaklaşık iki katına, dört odaya çıkaracağız. Bu da daha fazla hizmet etmek anlamına geliyor. Yakın zamanda yeni bir lazer cihazı da hastaneye kazandırılacak. Uygun hastalarda görme kusurlarının giderilmesine yönelik lazer uygulamaları yapılabilecek." dedi.

Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları, Ergenlik, Çocukluk, Sağlık, Van, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Keratokonusun Erken Tanısı Hayati Önem Taşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pusetle uyuşturucu kuryeliği Pis işlerine bebeği de alet ettiler Pusetle uyuşturucu kuryeliği! Pis işlerine bebeği de alet ettiler
RTÜK’ten 4 dijital platforma üst sınırdan ceza RTÜK'ten 4 dijital platforma üst sınırdan ceza
Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti
Silivri’de korkutan yangın: Alevler TEM’e dayanınca yol trafiğe kapatıldı Silivri'de korkutan yangın: Alevler TEM'e dayanınca yol trafiğe kapatıldı
Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçelileri kızdıran Lukaku sözleri Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıran Lukaku sözleri
Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılarını sürdürüyor: Odesa’da 2 kişi öldü, Rusya’da petrol rafinerisi vuruldu Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılarını sürdürüyor: Odesa’da 2 kişi öldü, Rusya’da petrol rafinerisi vuruldu

14:33
2 gün önce evlenen Ronaldo’nun son halini görenler tanıyamıyor
2 gün önce evlenen Ronaldo'nun son halini görenler tanıyamıyor
14:31
Taciz iddiasıyla dövülen CHP’li vekil Yazgan’dan ilk açıklama Bambaşka bir iddiası var
Taciz iddiasıyla dövülen CHP'li vekil Yazgan'dan ilk açıklama! Bambaşka bir iddiası var
14:09
Mansur Yavaş’tan İYİ Parti’ye geçecek iddialarına yanıt
Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'ye geçecek iddialarına yanıt
13:35
Letonya hava sahasına giren İHA’yı Türk jetleri düşürdü
Letonya hava sahasına giren İHA'yı Türk jetleri düşürdü
13:26
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti
12:17
Kılıçdaroğlu’ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 17:15:00. #7.13#
SON DAKİKA: Keratokonusun Erken Tanısı Hayati Önem Taşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.