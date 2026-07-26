Kırgız Hastaya Kahramanmaraş\'ta Başarıyla Ameliyat

Kırgızistan'da feokromasitoma (böbrek üstü bezinde, daha az sıklıkla da sempatik sinir düğümlerinde gelişen tümör???????) tanısı konulan 22 yaşındaki Zarina Narynbek, yakınlarının tavsiyesi üzerine tedavi için geldiği Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen başarılı ameliyatla yeniden sağlığına kavuştu.

Yaklaşık üç yıl önce yüksek tansiyon, aşırı terleme, çarpıntı, baş ağrısı ve halsizlik şikayetleri başlayan Narynbek, ülkesinde başvurduğu sağlık kuruluşlarında sonuç alamayınca yakınlarının araştırması sonucu Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu ile iletişime geçti.

Kahramanmaraş'taki özel bir sağlık kuruluşunda yapılan ayrıntılı tetkiklerde, Narynbek'in arter ve aort damarları arasında tümör tespit edilmesi üzerine ameliyat kararı alındı.

Tümör, yaklaşık 5 saat süren operasyonla başarıyla çıkarıldı.

Zarina Narynbek, AA muhabirine, 3 yıldır ciddi sağlık sorunları yaşadığını, sorununa ülkesinde çözüm bulamayınca yaptığı araştırma sonucunda Kahramanmaraş'a geldiğini anlattı.

Kış aylarında bile aşırı terleme nedeniyle pencereyi açıp yattığını dile getiren Narynbek, ameliyatın ardından üşüme hissini yaşadığını ifade etti.

Narynbek, "Üç yıldır hastaydım, tansiyon yüksekliği, terleme, çarpıntı, baş ağrısı ve her gün halsizliğim vardı. Uyku yoktu. Ameliyattan sonra şikayetlerin hiçbiri kalmadı. Çarpıntım yok, tansiyonum normal, halsiz değilim, uykum düzenli, her şey yolunda gidiyor." dedi.

"Artık üşümeye başladı"

Baba Sarpasov Narynbek de kızının 3 yıldır yaşadığı sağlık sorunlarının Türkiye'de uygulanan tedavinin ardından ortadan kalktığını anlattı.

Akrabalarının yönlendirmesiyle geldikleri Türkiye'de şifayı bulduklarını dile getiren Narynbek, "Ameliyattan sonra çok iyi, tansiyonu yükselmiyor normal seyrediyor. Artık eskisi gibi açık klimayla uyumuyoruz. Normal bir insan gibi soğuk olduğunda yorgan istiyor. Artık üşümeye başladı." diye konuştu.

Nadir hastalıklardan biri

Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu ise hastanın böbrek üstü bezinin iç kısmından kaynaklanan feokromasitoma tümörünün başarıyla çıkarıldığını belirtti.

Yüksek tansiyon, çarpıntı, baş ağrısı ve aşırı terleme gibi belirtilerle ortaya çıkan bu rahatsızlığın bir milyonda 2-3 kişide görülen nadir hastalıklardan biri olduğunu ifade eden Muhammedoğlu, ileri düzey laparoskopik cerrahi gerektiren operasyonun başarılı geçtiğini söyledi.

Muhammedoğlu, hastanın ameliyat sonrası hızla normal yaşamına döndüğünü belirterek, "Artık bundan sonra tansiyon ilacı kullanmasına da gerek kalmayacak." dedi.