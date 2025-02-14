Kırık Kalp Sendromu: Stresin Tehlikeleri - Son Dakika
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Sağlık

Kırık Kalp Sendromu: Stresin Tehlikeleri

Prof. Dr. Okay Abacı, stres kaynaklı 'kırık kalp sendromu'nun ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

14.02.2025 11:17
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Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Okay Abacı, stres, üzüntü ve geçmiş travmaların tetiklediği "kırık kalp sendromu"nun, kalp kasında geçici zayıflamaya yol açarak ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Abacı, boşanma, iflas, ayrılık gibi büyük travmaların yanı sıra özellikle deprem gibi doğal afetlerin, ruhsal ve bedensel sağlığı ciddi şekilde etkileyebileceğini kaydetti.

Tıbbi adıyla "takotsubo sendromu" olarak bilinen rahatsızlığın genellikle stres kaynaklı olduğunu aktaran Abacı, üzüntü ve geçmişte geçirilen ameliyatların da bu sendromu tetikleyebileceğini belirtti.

Abacı, sendromun yaş ve cinsiyet fark etmeksizin her bireyde görülebileceğini vurgulayarak, "Kırık kalp sendromunun semptomları bazı hastalarda tedavi gerektirmeden kendiliğinden kaybolabilirken, bazı bireylerde ise ciddi kalp sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu yüzden kırık kalp sendromu asla göz ardı edilmemeli. Hastaların uzman hekim kontrolünde muayene edilmesi ve gerekli tetkiklerin yapılması, tedavi sürecinin doğru bir şekilde yönetilmesi için son derece önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Kırık kalp sendromunda iyileşme sürecinin, yaşanan travmaların üstesinden gelinmesine ve kan basıncının normale dönmesine bağlı olduğunu kaydeden Abacı, ilaç tedavisi ve doğru zamanlanmış müdahalelerin kalbin düzenli çalışmasını sağlamak açısından kritik rol oynadığını ifade etti.

Abacı, sendrom tanısının genellikle koroner anjiyografi testleriyle konulduğuna değinerek, "Testlerde kalp damarlarında tıkanıklık olmadığı halde, kalp kasında zayıflama görülebilir. Bu hastalık, kalp krizine benzer semptomlarla başlayabileceği için erken teşhis, tedavi sürecinin başarılı olması için son derece önemli." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Sağlık, Yaşam, Stres, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kırık Kalp Sendromu: Stresin Tehlikeleri - Son Dakika

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