Kırık Kalp Sendromu Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Sağlık

Kırık Kalp Sendromu Tehdit Ediyor

Uzmanlar, duygusal stresin Kırık Kalp Sendromu'na yol açabileceğini ve ani ölümlere neden olabileceğini uyarıyor.

12.02.2025 21:58
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Uzmanı uyardı, "Kırık Kalp Sendromu" ölüme götürebilir

SİVAS - Sivas Medicana Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, strese bağlı yaşanan Kırık Kalp Sendromu'nun, kalp damarlarında ani olarak meydana gelen daralma ve tıkanma sonucunda ani ölüme neden olabileceğini söyledi.

Büyük üzüntünün tetiklediği Kırık Kalp Sendromu (Takotsubo Kardiyomiyopatisi) özellikle duygusal stresin yoğun yaşandığı dönemlerde göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi ve bayılma gibi belirtiler ile görülebiliyor. Üzüntü, stres ve şok tarzındaki ağır travmalar sonrasında kalp kası üzerinde zayıflama ve balonlaşma ile ortaya çıkıyor. Kırık Kalp Sendromu, kalp krizine benzer belirtiler gösterirken tedavi edilmezse ölüme kadar götürebiliyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas Medicana Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, Kırık Kalp Sendromunun tedavi edilmeyen hastalarda kalp yetersizliğinin kalıcı olabileceğini ve beraberinde ani ölümleri meydana getirebileceğini ifade ederek, kalp hastalığı olmayan bireylerde bile ani bir üzüntü, kayıp veya fiziksel şiddet sonrası kalp krizi gelişebileceğini söyledi.

"Ani ölümler yaşanabilir"

Bu hastalığın kadınlarda görülme ihtimali erkeklere göre daha yüksek olduğunu söyleyen Uzman Dr. İsmail Erdoğu,"İnsan duygusal bir varlıktır. Mutluluk, huzur ve sevgiyle sağlığı iyileşebilen bir yapıya sahiptir. Huzursuzluk ve mutsuzluk ise insan ömrünü kısaltan etkenler arasındadır. Kalp hastalığı olmayan bireylerde bile ani bir üzüntü, yakınlarının kaybı veya fiziksel şiddet sonrası kalp krizi gelişebilir. Bu tür krizler genellikle damarda bir tıkanmadan değil, geçici bir daralmadan kaynaklanır. Daralma sonucunda kalpte bir balonlaşma meydana gelir ve bu süreçte beklenmedik ani ölümler yaşanabilir. Kişinin yaşadığı stres, üzüntü ve anksiyete bu durumu tetikleyebilir. Bu tarz durumlarda göğüs ağrısı hisseden hastaların vakit kaybetmeden hastaneye başvurması gerekir" dedi.

"Kontrol altına alınabilir"

Stres veya üzüntü durumlarda ortaya çıkan göğüs ağrılarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Erdoğu,"Hastanın hastaneye yatırılması, ritim bozukluğunun uygun tedavi yöntemleriyle düzeltilmesi sayesinde kalıcı bir bozukluk oluşmadan hastalık kontrol altına alınabilir. Ancak tedavi edilmeyen hastalarda kalp yetersizliği kalıcı olabilir ve ani ölümler meydana gelebilir. Bu yüzden stres veya üzüntü durumlarda ortaya çıkan göğüs ağrılarına dikkat edilmelidir. Bu hastalığın kadınlarda görülme ihtimali erkeklere göre daha yüksektir. Kadınlarda bu hastalığın daha sık görülme nedeni, özellikle menopoz döneminden sonra ortaya çıkan hormanal değişiklikler ve buna bağlı ortaya çıkan duygusallığın yüksek olmasıdır. Stresin yoğun yaşandığı dönemlerde kadınlarda tansiyon ve ritim bozuklukları daha sık görülmektedir. 14 Şubat Dünya Sevgililer Günü yaklaşıyor. Sevgi, herkese iyi gelen bir duygudur. Hem hastalar hem de sağlıklı bireyler için ulaşılması kolay ve karşılıklı bir eylemdir.

Kaynak: İHA

Hastane, Sağlık, Stres, Sivas, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kırık Kalp Sendromu Tehdit Ediyor - Son Dakika

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