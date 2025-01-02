Kırkağaç'ta İlk İdrar Kaçırma Ameliyatı

Sağlık

Kırkağaç'ta ilk kez idrar kaçırma ameliyatı yapıldı

MANİSA - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde ilk kez idrar kaçırma ameliyatı yapıldı. Bir süredir yaşadığı idrar kaçırma rahatsızlığı nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan Rukiye Şen'in imdadına Kırkağaç Devlet Hastanesi Üroloji Doktoru Ümit Gümüş yetişti.

Kırkağaç Devlet Hastanesine Üroloji Doktoru Ümit Gümüş, idrar kaçırma şikayetiyle gelen 36 yaşındaki Rukiye Şen'i ameliyat ederek sağlığına kavuştururken, ilk kez Kırkağaç'ta "İdrar kaçırma" ameliyatını da gerçekleştirmiş oldu.

Sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşayan Rukiye Şen, İHA muhabirine bu sevincini anlatırken, Dr. Ümit Gümüş'e ise teşekkür etti.

Tekrar sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu kaydeden Rukiye Şen, "İdrar kaçırma şikayetiyle 1 senedir büyük zorluk yaşıyordum. Doktor Ümit Gümüş'e geldim. İlk önce ilaç tedavisi yaptık. İlaçları kullandıktan sonra faydasını göremedik. Hayatımı ve yaşam kalitemi çok zorluyordu. O yüzden ameliyata baş vurduk. Şimdi ameliyatımı oldum. Çok ciddi şekilde azaldı şikayetlerim. Doktorumuzdan Allah razı olsun. Herkese gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Hiç çekinmelerine gerek yok." diye konuştu.

Kırkağaç'ta önemli çalışmalara imza atan başarılı doktor Ümit Gümüş ise, "Hastamız Rukiye Hanım stresli diye tanımladığımız bir idrar kaçırma şikayetiyle başvurdu. Daha öncede tedavi olmuş ama fayda görmemiş. Biz önce tıbbi tedaviye başvurduk. 1-2 ay boyunca dozu da artırarak denedik. Ancak yaptığım iki ayrı muayenede de idrar kaçırmanın yoğun olduğunu gördüm. Bunun üzerine cerrahi seçeneği sunduk. Kendisi de kabul etti. Zaten hayatı da baya sıkıntılıydı. Ameliyatı 2-3 hafta önce oldu. Hastamız idrar kaçırmalarının tamamen kesildiğini söyledi. Kendisi çok memnun şimdi. Henüz erken sonuçlar ama uzun vadede daha iyi olacağını düşünüyorum. Uygun hastalar için seçilmiş doğru hastalar için ameliyat idrar kaçırma tipinde çok etkilidir. Hastaların bu konuda korkmalarına gerek yok. Uygun hastalar gelsinler bizler onlara tabii ki yardımcı olacağız." diye konuştu.

Kırkağaç'ta ilk idrar kaçırma ameliyatını gerçekleştiren Uzman Doktor Ümit Gümüş daha önce tıp tarihine geçen bir olaya imza atmış, karın bölgesinde şiddetli ağrı ve idrar yapma zorluğu şikayetiyle gelen Birgül Büyükmanisa'nın mesanesinden 1 kilo 6 gram ağırlığında ve 18 santimetre boyutunda bir taş çıkarmıştı.