Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım ve Anjio Ünitesi açıldı - Son Dakika
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Sağlık

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım ve Anjio Ünitesi açıldı

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım ve Anjio Ünitesi açıldı

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Işık Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım ve Anjio Ünitesi düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türkiye'nin sağlık alanında büyük bir ilerleme kaydettiğini belirtti ve başarılı insanların ödüllendirilmesi gerektiğini vurguladı. AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ise sağlık çalışanlarına başarılar diledi ve Türkiye'deki sağlık alanındaki gelişmeleri vurguladı. Açılış töreninde Prof. Dr. Ömer Işık ve ekibi teşekkür edildi.

26.04.2024 17:09
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Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Prof. Dr. Ömer Işık Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım ve Anjio Ünitesi düzenlenen törenle açıldı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, hastanede düzenlenen programda, Türkiye'nin sağlık alanında çok ciddi bir ivme kazandığını söyledi.

1987 yılında televizyonlarda Turgut Özal'ın Amerika'daki açık kalp ameliyatının günlerce konuşulduğunu hatırlatan Ekici, artık bu ameliyatların Türkiye'nin her hastanesinde yapıldığını vurguladı.

Türkiye'nin artık sağlık alanında dünyada örnek alındığını anlatan Ekici, "2022 yılında bu ameliyatlar Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılmaya başlandı. Ben bundan son derece mutlu ve gururluyum. Başarılı olmamız için çok çalışmalıyız." şeklinde konuştu.

Ekici, başarılı insanların ödüllendirilmesi ve teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ise gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarına başarı diledi.

Sağlık çalışanlarının çok önemli bir görevi yerine getirdiklerini anlatan Sarıçam,"Sağlık çalışanlarının önünü açılmalı. Türkiye'de son 20 yılda sağlık alanındaki gelişmeleri herkes görüyor. Her birimiz kendi alanımızda bir değeriz." ifadelerini kullandı.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'ta, Ömer Işık ve ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Programda İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Prof. Dr. Ömer Işık ile Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümünde görevli Prof. Dr. Murat Gençbay, konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Ömer Işık Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım ve Anjio Ünitesinin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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