Kırklareli'nde yerli aşı Turkovac uygulanmaya başladı - Son Dakika

Kırklareli'nde yerli aşı Turkovac uygulanmaya başladı

KIRKLARELİ Korona virüsü hastalığına karşı geliştirilen ilk yerli inaktif Covid19 aşısı Turkovac, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen ilk yerli inaktif Covid19 aşısı Turkovac'ın yaygın kullanımına başlandı. Acil kullanım onayının alınmasının ardından ilk etapta şehir hastanelerinde uygulanan Turkovac aşısı, illerdeki diğer sağlık kuruluşlarına da gönderildi. Yaygın kullanımına başlanan Turkovac, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de uygulanmaya başlandı. Turkovac için randevusunu alan vatandaşlar aşısını olmak için Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi.

Turkovac'ın Kırklareli'ndeki ilk aşısı Ahmet Yenigün isimli vatandaşa yapıldı. Yenigün 2 adet Biontech aşısı olduktan sonra 3. aşı için Turkovac'ı beklediğini ve bu gün aşısını olduğunu belirterek, "Kırklareli'nde ilk Turkovac aşımızı olduk. Sağlık bakanlığımıza, sağlık personelimize teşekkür ederiz. Daha önce 2 tane Biontech aşısı oldum, üçüncüde Turkovac oldum özelikle bekledim" dedi.

Turkovac'ın Kırklareli'nde başlamanın sevincini yaşadıklarını dile getiren Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Çağdaş Derdiyok, "Bu gün 81 ilde başlayan Turkovac aşısı bugün itibariyle hastanemizde de başladı. İlimiz zaten aşı oranında Türkiye'de 5. sıradaydı. Açıkçası toplumda Turkovac aşı ile ilgili beklenti vardı. Sonrada sağ olsun bakanlığımızın 81 ilde başlattığı projeye Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak katkı olmaya başladık. Bu gün itibariyle 35'i geçen randevu sayımız var. Halkın ilgisinin olduğunu biliyoruz. Bu konuda da aşılama oranımız daha da yükselecek. Bu konuda halkın ilgisine teşekkür ederiz. Herkesi aşı olmaya bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Aşı olmak için Turkovac aşını beklediğini söyleyen Barış Koçoğlu, "Aşının il deneme safhalarından beri Turkovac'a gönüllü kayıt olmuştum. Tabi ki ilimizde bu deneme olmadığı için Turkovac'ı bekledim. Şuanda da milli aşımız olan Turkovac aşını olduğumuz için çok onurlu ve gururluyuz. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.