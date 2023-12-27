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Kış Aylarında Bağışıklık Sistemini Güçlendirecek Beslenme Önerileri - Son Dakika
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Kış Aylarında Bağışıklık Sistemini Güçlendirecek Beslenme Önerileri

Uzman Diyetisyen Fatma Gizem Bahadır, kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirecek beslenme önerilerinde bulundu. Sarımsak, maydanoz, brokoli, elma, ayva gibi besinlerin doğru tüketim yöntemlerine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca bitki çaylarının demleme süresinin uzatılmaması ve baharatların yemeğe son dakika eklenmesi gerektiğini vurguladı.

Kış Aylarında Bağışıklık Sistemini Güçlendirecek Beslenme Önerileri
27.12.2023 - 09:43,  Güncelleme: 09:53
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Kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirecek beslenme önerilerinde bulunan Uzman Diyetisyen Fatma Gizem Bahadır, "Sarımsak, antioksidan özelliklere sahiptir ve doğru tüketildiği takdirde bağışıklığı güçlendirebilir. Sarımsağın doğal haliyle çiğ olarak, ezilerek veya salatalarda tercih edilmesi yararlılığını artırır. Maydanozun da yüksek C vitamini içeriği ve bağışıklığı koruyucu özellikleri bilinmektedir" dedi.

Sağlığı korumak ve özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğru beslenme alışkanlıklarının büyük önem taşıdığını söyleyen Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uzman Diyetisyen Fatma Gizem Bahadır, dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgiler paylaştı. Bahadır, doğru tüketim yöntemlerine dikkat edilmediği takdirde, bu besinlerin sağlığa olan faydalarından tam anlamıyla yararlanmanın mümkün olmayabileceğine dikkat çekti.

BROKOLİ PİŞİRİLİRKEN TENCERE KAPAĞI KAPALI TUTULMALI

Kış aylarında sağlıklı kalmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğru besinleri doğru şekilde tüketmek büyük önem taşıdığını ifade eden Uzm. Dyt. Bahadır, "Brokoli, brüksel lahanası, havuç gibi besinler bağışıklığı güçlendirir ve C vitamini açısından zengindir. Bu sebzelerin çok parçaya ayrılmaması, uzun süre suda bekletilmemesi, az pişirilmesi ve pişirirken tencere kapağının kapalı tutulması önemlidir. Çiğ tüketim, besinlerin faydalarını daha etkili hale getirir" şeklinde konuştu.

MEYVELER SUYU SIKILMADAN TÜKETİLMELİ

Sarımsağın antioksidan özelliklere sahip olduğunu ve doğru tüketildiğinde bağışıklığı güçlendirebildiğinin altını çizen Uzm. Dyt. Bahadır, "Sarımsağın doğal haliyle, çiğ olarak ve ezilerek veya salatalarda tercih edilmesi, yararlılığını artırır. Maydanozun yüksek C vitamini içeriği ve koruyucu özellikleri bilinmektedir. Ancak, pişirme işlemi C vitamini kaybına neden olabilir, bu nedenle maydanozu çiğ tüketmek etkisini artırır. Greyfurt, portakal, mandalina, nar gibi meyveler ise C vitamini bakımından zengindir. Bu meyvelerin taze olarak suyunu sıkmadan ve kabuklarını soyduktan sonra tüketilmesi gerekmektedir. Zaman geçtikten sonra tüketildikçe bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkileri azalabilir" ifadelerini kullandı.

AYVA VE ELMA İNCE BİR ŞEKİLDE SOYULMALI

Uzm. Dyt. Bahadır, ayva ve elma tüketiminde dikkat edilmesi gerekenler hakkında ise şu bilgileri paylaştı:

"Ayva ve elma, bağışıklığı güçlendirmeye katkı sağlar. Bu meyvelerin yararlılıklarını artırmak için suda bekletilmemeli, mümkünse kabukları ile tüketilmeli, soyulacaksa ince bir şekilde soyulmalıdır. Mineral ve vitamin kaybını önlemek adına meyveleri pişirmeden çiğ olarak tüketmek bağışıklığın güçlenmesine daha olumlu bir etki sağlar."

BİTKİ ÇAYLARI 5 DAKİKADAN FAZLA SUDA BEKLETİLMEMELİ

Bitki çaylarının da demleme süresinin uzatılmaması gerektiğini belirten Uzm. Dyt. Bahadır, "Bitki çayları 5 dakikadan fazla suda bekletilmemelidir. Bağışıklığı güçlendirmek ve kayıpları önlemek için hemen tüketilmelidir" dedi.

BAHARATLAR YEMEĞE SON DAKİKA EKLENMELİ

Zencefil yanlış şekilde kaynatıldığında yararının azalacağını sözlerine ekleyen Uzm. Dyt. Bahadır, "Bu yüzden zencefilin su ile beraber kaynatılmaması ve kaynamış suda en fazla 5 dakika bekletilip tüketilmesi etkisini daha kolay bir şekilde görmemize yardımcı olacaktır. Bunun dışında, bağışıklığı güçlendiren baharatlar da biyo-yararlanım açısından çiğ olarak tercih edilmeli veya yemeğin altına kapatılmadan önce son dakikada eklenmeli, yemek

içerisinde uzun süre pişirilmemelidir. Isı işlemi arttıkça, bağışıklığı destekleyen antioksidan özellikleri azalmaktadır" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Sağlık Kış Aylarında Bağışıklık Sistemini Güçlendirecek Beslenme Önerileri - Son Dakika


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