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Kış aylarında cilt bakımı tavsiyeleri - Son Dakika

Kış aylarında cilt bakımı tavsiyeleri

04.01.2022 09:46
Kış aylarında cilt bakımı tavsiyeleri

Güzellik merkezi Dalmış Beauty yöneticisi Mehmet Sait Dalmış, kış aylarında soğuk havanın da etkisiyle ciltte meydana gelen kuruluğun arttığını söyleyerek "Bu sebeple cildin nem ihtiyacını karşılamaya yönelik bakımlar yapılmalıdır, vitamin desteğine önem verilmelidir.

Güzellik merkezi Dalmış Beauty yöneticisi Mehmet Sait Dalmış, kış aylarında soğuk havanın da etkisiyle ciltte meydana gelen kuruluğun arttığını söyleyerek "Bu sebeple cildin nem ihtiyacını karşılamaya yönelik bakımlar yapılmalıdır, vitamin desteğine önem verilmelidir. Belirli aralıklarla cilde peeling uygulaması yaptırmayı unutmamak gerekir. Böylece cilt ölü hücrelerinden arınır. Sadece yazın değil kışın da cildi korumak adına güneş koruyucu kullanmak önemlidir" dedi.

Dalmış Beauty yöneticisi Mehmet Sait Dalmış, sağlıklı bir cilde sahip olabilmenin herkesin hayali olduğunu dile getirerek kış aylarında cilt bakımı yaptırmanın önemine vurgu yaparak tavsiyelerde bulundu. Dalmış, "Hemen hemen herkes cildinin daha sağlık bir görüntüye kavuşması adına belirli bakım rutinlerini uygular. Cilde uygulanan bakımlar oluşturulurken birçok etken göz önünde bulundurulmalıdır. Dikkat edilmesi gereken en önemli kriterlerden biri de içinde bulunulan mevsimdir" diye konuştu.

KIŞ AYLARINDA CİLT BAKIMINA AYRICA ÖZEN GÖSTERİN

Kış aylarında soğuk havanın etkisiyle ciltte meydana gelen kurulukların artığını söyleyen Dalmış, "Dolayısıyla cilt her zamanından daha çok neme ve beslenmeye ihtiyaç duyar. Cilt yaşadığı kayıpların etkisiyle hassaslaşır. Kaşıntı, kızarıklık, renk değişimi, çatlama, pullanma bir gibi olumsuz durumlar meydana gelir. Cildi normalde dış etkenlere karşı koruyan tabaka incelmeye başlar. Bütün bu durumların yaşanmaması için kış aylarında cilt bakımına ayrıca özen gösterilmelidir. Eğer bu sorunlara karşı önlem alınmazsa cilt normalden daha erkenden yaşlanır. Cildin nem ihtiyacını karşılamaya yönelik bakımlar yapılmalıdır. Hem vücudumuzun hem de cildimizin daha sağlıklı kalabilmesi için vitamin desteğine önem verilmelidir. Belirli aralıklarla cilde peeling uygulaması yaptırmayı unutmamak gerekir. Böylece cilt ölü hücrelerinden arınır. Sadece yazın değil kışında cildi korumak adına güneş koruyucu kullanmak önemlidir" ifadelerini kullandı.

KIŞ AYLARINDA CİLT BAKIMI YAPTIRMANIN AVANTAJLARI

Cilde uygulanan birçok uygulama için kışın büyük bir fırsat olduğuna dikkat çeken Dalmış, "Özellikle de cildi yenilemeye yönelik kimyasal uygulamalar noktasında kışın sağladığı avantajlar kaçırılmamalıdır. Çünkü bu uygulamalarda cilt tamamen soyulur. Dolaysıyla ciltte bir hassaslık meydana gelir. Özelliklede bu dönemde cildin güneşle temasının olmaması gerekir. İşte bu tip cilt bakımı uygulamalarını kışın yaptırmak çok daha doğru olacaktır" dedi.


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Mehmet Sait, Cilt Bakımı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Kış aylarında cilt bakımı tavsiyeleri - Son Dakika


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